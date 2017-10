﻿ Zaskrbljujoč trend urejanja pasjih in mačjih krempljev

Razne pripomočke za urejanje krempljev je mogoče kupiti kar prek spletnih trgovin. Plastični čepki za mačje kremplje, čigar prvotna naloga je bila preprečiti mački, da bi spraskala pohištvo, na Amazonu stanejo okoli pet evrov. Ti mačkam lahko povzročijo hude bolečine, saj krempljev ne morejo več vpotegniti, opozarjajo veterinarji. Pojavilo se je že več primerov, ko so mačkam čepke odstranili lahko le pod splošno anestezijo, poroča The Telegraph.

Organizacije, ki se borijo za pravice živali, so nad trendom ogorčene. Organizacija za zaščito mačk Cat Protection je poudarila, da mačke potrebujejo svoje kremplje, saj jih uporabljajo pri urejanju kožuha, ko plezajo ali skačejo. »Plastični kremplji mački preprečujejo, da se vede na naraven način. Če ji takšno vedenje preprečimo, bi lahko sprožili vedenjske probleme,« so za britanski časnik The Guardian opozorili rejci mačk.

Trend urejanja nohtov štirinožnim kosmatincem je trenutno omejen na Združene države Amerike. V Veliki Britaniji lastniki pasjih in mačjih salonov priznavajo, da so sem in tja kakšnemu psu pobarvali kremplje, vsekakor pa ne mački. »Vsak ve, da se pri urejanju mačke ne oziraš na kremplje. Njen kožuh lahko urediš, kolikor ti dopušča, potem pa bolje, da se mački umakneš,« je pojasnila lastnica salona Pet Spa, Ria Winstanley. »Hišni ljubljenčki niso modni dodatki. Njihovi kremplji so najlepši v naravni obliki,« je poudarila rejka mačk Lindsey Quinlan.