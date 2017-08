Kaj storiti, če mačka ali pes izgubljata zobe?

Manjše pasme psov nagnjene k izgubi zob

Izpadanje prvega, mlečnega zobovja, je tako kot pri ljudem, tudi pri mačkah in psih normalen pojav. Več skrbi povzroča izpadanje stalnega zobovja. »Večji psi stalne zobe redko izgubljajo, če pa že, je to večinoma kot posledica travm. Vzrok je lahko izpad enega od grabilcev zaradi nenadnega delovanja močne sile na zob, možen pa je tudi delni izpad okrušenega večkoreninskega zoba,« je pojasnil Žan Krničar, dr. vet. med., s klinike Loka. Manjše pasme psov so bolj nagnjenje k izgubi zob zaradi slabe higiene, ki vodi do nabiranja oblog in zobnega kamna. »Zaradi vnetja obzobnih tkiv, začne dlesen odstopati od zob, s tem pa se izpostavljajo zobne korenine, ki imajo vedno manjšo oporo v čeljustnici. Do dokončnega izpada je potreben le še rahel ugriz,« je opozoril Krničar. Izgubljanje zob pa je lahko pogojeno tudi s kakšnim drugim bolezenskim stanjem.

Pri mačkah je izpadanje zob lahko posledica travne, bolj pogosto pa kakšne druge bolezni. Tako kot pri psih lahki pride do parodontalne bolezni, pogosto pa je tudi vnetje dlesni in ustne votline (gingivostomatitis), ki je lahko posledica virusnega, bakterijskega povzročitelja, preobčutljive reakcije, hormonskega ali prehranskega vzroka.

Nujna je higiena zob

»Lastniki lahko preprečijo ali upočasnijo izgubo zob z ustrezno higieno zob, kvalitetno prehrano, priporočljivim cepljenjem in na sploh z zagotovitvijo zdravega življenja svoje živali. Priporočljiv je redni obisk veterinarja, ki ob kliničnem pregledu opravi tudi natančen pregled ustne votline. Če je potrebno, vam bo veterinar svetoval tudi čiščenje zobnega kamna ali preventivno odstranitev bolnega zoba, s čimer preprečite nekontroliran izpad zob,« je pojasnil veterinar Žan Krničar. Skrb za zobe je nujna, saj preko izpostavljene zobne pulpe lahko pride do vdora bakterij v telo.

Čiščenje zobnega kamna se opravi pod splošno anestezijo, saj le na takšen način lahko veterinar doseže skrite kote ustne votline. Nujno je tudi čiščenje žepa med dlesnijo in zobom, ki je najbolj kritičen za razvoj parodontalne bolezni.

Ljubljenčkom ponudimo mehkejšo hrano

»Mačka ali pes, ki izgubi en ali več zob ponavadi manj je ali sploh ne, se močno slini, v slini je vidna kri, žival je manj aktivna, ob vašem dotiku gobčka lahko zaradi bolečine burno reagira ali pa nasploh išče skrivališča (posebej mački). Obisk veterinarja je seveda obvezen, saj so podobni simptomi lahko posledica tudi kakšne druge bolezni, ki je očem skrita, le-ta pa je na dolgi rok za žival lahko tudi usodna,« je opozoril Krničar. Živalim s parodotontalno bolezijo je treba nuditi mehkejšo hrano, saj pri grizenju lahko občutijo bolečino.

