Ikea s pohištvom za pse in mačke

Pri Ikei so oblikovali udobno in zabavno pohištvo za pse in mačke. Kolekcija, ki je do zdaj manjkala in je bila močno pogrešana, se imenuje Lurvig, združuje pa udobne blazine za ležanje, okvirje za postelje, kavče za pse, mačje brloge, praskalnike in plezalnike, transportne torbe in celo pokrivalo za zaščito človeškega kavča.