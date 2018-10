Kolumna Jerneje Jošar: Prijetna jesenska opravila

Sicer pa je oktober čas, ko posadimo še zadnje tri zelenjadnice, zimsko solato, čebulo in česen. In ne pozabite, da je zelenjavni vrt lahko hkrati ne samo koristen, ampak tudi zelo okrasen. Že same vrtnine so zelo dekorativne, vsaka na svoj način, če pa dodamo med zelenjavo še nekaj cvetja, tako trajnic kot enoletnic in čebulnic, pa postane vrt čaroben. Zato se le pogumno lotite sajenja, sedaj je čas za zelnate trajnice in spomladi cvetoče čebulnice – tulipane, narcise, hijacinte, žafrane, hrušice.

Kako jeseni pripravim tla

Če ste med tistimi, ki imate narejen sadilni načrt zelenjavnega vrta, jaz sem mu nadela ime Kolobarček, potem veste, da so v tem času gredice še polne pridelkov in tudi zelenjadnic, ki jih bomo pobirali pozno jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. Če je načrt dober, so vse grede polne, nekaj prostora je ostalo še za zimsko solato, čebulo in česen. Že iz tega je razvidno, da na takem vrtu ni prekopavanja vsepovprek. Pred vsakim novim posevkom tla zrahljam z vilami, dodam nekaj doma pridelanega komposta in takoj zastrem z zastirko.

Za prvo spomladansko solato je treba poskrbeti že zdaj

Oktobra presadimo zimsko solato. Nič posebnega ne zahteva od nas. Gnojenje kar izpustite. V tem času bodo rastline potrebovale več fosforja, ki je potreben za dobro rast korenin, in ne dušika. Slednji, če ga je v tleh preveč, lahko ovira izkoriščanje fosforja – rastline ga niso sposobne absorbirati, posledice so pa enake, kot če bi ga v tleh primanjkovalo. Te se morajo razviti, preden nastopi slana. Žal ne vemo, kakšno bo vreme, zato raje ne odlašajmo. Solato sadite 20 cm narazen, med njo lahko posadite česen. Solata bo prezimila v fazi rozete. Ob toplejših dnevih zgodaj spomladi bo intenzivno rasla naprej. Nekaj posevka lahko pokrijete, da bodo glave godne za pobiranje že aprila, sicer pa maja.

Čebula in česen

Pazimo, da sadimo na grede, na katerih rastlin vsaj tri leta nismo gnojili s hlevskim gnojem.

Čebula in česen imata enake zahteve. Potrebujeta dobro odcedna tla – tam, kjer se v tleh dolgo zadržuje voda, čebulice hitro gnijejo. Zato ju sadimo na dodatno dvignjene grede ali pa na grebene. Pazimo, da sadimo na grede, na katerih rastlin vsaj tri leta nismo gnojili s hlevskim gnojem. Čebula in česen, gnojena s hlevskim gnojem, bosta naredila veliko listne mase, čebule pa bodo skromnejše, slabše se bodo tudi skladiščile. Tudi sicer bosta bolje rasla v skromnih tleh, zato pred sajenjem kvečjemu dodamo nekaj komposta, liter na kvadratni meter bo zadoščal.

Ne sadite ju na grede, kjer sta v zadnjih treh letih že rasla, ali pa so rasli njuni sorodniki, por, drobnjak, stoletna čebula. Če se le da, sadite ob dnevih, ugodnih za korenino.

Sorte česna se razlikujejo med seboj po času sajenja (spomladanske in jesenske sorte), po barvi (bele, rožnate, nežno vijoličaste), po okusu in aromi, po številu strokov v glavici in pridelku. Na trgu je že veliko sort, naše avtohtone sorte pa so ptujski spomladanski, ptujski jesenski, anka in česen haloški. Strokovnjaki priporočajo jesensko sajenje tudi spomladanskih sort.

Glavico česna previdno razdelite na stroke. To naredite tik pred sajenjem, nič prej, saj iz prej pripravljenih strokov pogosto pred zimo požene veliko listov, koreninski sistem pa se ne razvije. Odberite debelejše stroke in jih posadite 7 cm globoko. Med stroki pustite od 10 do 12 cm razdalje. Iz drobnejših strokov se hitreje razvijejo cvetovi, zato jih posadite skupaj in bolj na gosto, ter porabite kot mladi česen, še prede se razvijejo stroki. Uporabite tudi mlade liste. Zelo okusno in uporabno!

Pri čebuli pa je ravno obratno – za dober razvoj čebul odberete drobnejše, manj kot 2,5 cm debele čebulice. Iz debelejših prezgodaj požene cvet. Posadite jih na drug konec grede, bolj na gosto in porabite prej, kot mlado čebulo. Sicer čebulo posadite vsaj 8 cm narazen, čebulni repki naj ostanejo nad površino tal. Pri nas najbolj znana sorta čebulčka za jesensko sajenje je 'Majski srebrnjak'. Tega sadimo bolj na gosto pet centimetrov narazen. Sama počakam s sajenjem čebule do konca oktobra, saj se takrat neha napad čebulne muhe. Če sadite prej, takoj po sajenju posevek zaščitite z vrtnarsko kopreno, da muha ne bo imela dostopa do čebulic.

Čebule in česna ne sadite v bližino pora in drobnjaka ter kapusnic (zelje, glavnati, listnati in brstični ohrovt). Ker bosta ostala na gredah vse do junija, dobro premislite, kaj boste gojili v njuni bližini spomladi. Tudi s stročnicami, torej bobom in grahom, ki ju sejemo že zelo zgodaj, se ne razumeta.

Oktobra posadimo na vrt spomladi cvetoče čebulnice.

Cvetje na zelenjavnem vrtu

Se spomnite starih kmečkih vrtov marljivih ženic, ki so imele med zelenjavo toliko cvetja, da je bil vrt vedno pisan in dišeč. Zakaj ne bi bil tak tudi vaš vrt? Ni potrebno, da se omejite samo na enoletnice kot so cinije, astre, ognjič, kapucinka, žametnica, ampak pogumno posezite tudi po zelnatih trajnicah. Da ne bodo preveč motile rasti zelenjadnic ter načrtovanja setev in sajenj zelenjadnic, jih posadite na robove gred. In ne pozabite na spomladi cvetoče čebulnice. Tudi za sajenje teh prihaja pravi čas. Narcise bodo zacvetele že aprila in vnesle sonce na v tistem času še dokaj puste gredice in okoliško naravo. Pa še voluharja bodo odganjale. Sledili jim bodo zgodnji in nato še pozni tulipani. Ja, tako je to na vrtu, marsikdaj moramo misliti kar nekaj mesecev vnaprej. Moj vrt je poln cvetja od aprila do prve slane!

Prihajajo spremembe

Kot sem že omenila v uvodu, bom letos preuredila svoj vrt. Prva točka je tukaj seveda načrt. Lotila se ga bom te dni in v naslednji kolumni vam bom že lahko razkrila vsaj del svojih novih dogodivščin in izzivov. Nič ni narobe z obstoječim vrtom, da se ne bomo narobe razumeli. Zasnovan je bil z veliko ljubeznijo pred štirimi leti. Zakaj ga spreminjam, pa več v prihodnji kolumni.