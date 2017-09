Strupene gobe so lahko usodne tudi za pse

Z obilnim jesenskim dežjem prihaja čas nabiranja gob in kostanjev. Sprehajanje po gozdu za vašega štirinožnega kosmatinca predstavlja zabaven poligon, poln novih vonjav in zanimivih lukenj. Hkrati pa zahteva posebno previdnost, saj so gobe, ki so strupene ljudem, nevarne tudi psom.

Prejšni članek Znani nagrajenci Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Naslednji članek Avstralija bo 20 odstotkov energije iz obnovljivih virov dosegla leta 2018