﻿ 5 trendov pri keramičnih ploščicah

Objavljeno: 16. 2. 2018 | Avtor: A. Z. | Foto: arhiv sejma Cevisama

Keramične ploščice so pomemben element sodobnih interierjev. Zaradi vpadljivejših vzorcev in barv pa so pogosteje opaznejše in bolj v ospredju kot nekoč. Prejšnji teden se je odvijal sejem keramike v španski Valencii, kjer so med drugim predstavili tudi najnovejše trende. Če si res želite, da bodo vaše keramične ploščice opazili, potem si omislite takšne, ki so videti, kot bi jih ročno poslikali. Navdih zanje je bil mestni utrip in znamenitosti, kot je Eifflov stolp.