﻿ Nova španska keramika

Šestintrideseta izvedba sejma naj bi tokrat privabila več kot 83.000 obiskovalcev iz več kot sto držav, so napovedali organizatorji sejma. Na njem vse vrste keramičnih ploščic in oblog ter kopalniško opremo razstavlja 838 podjetij. V ospredju so novosti in trendi na tem področju. Tokrat je poudarek na zelo tankih in ogromnih visoko kakovostnih keramičnih ploščicah in na majhnih, a ekskluzivnih, prav tako so v ospredju barve in vzorci, še pomembnejšo vlogo v najnovejših trendih pa ima material, zlasti posnemanje videza marmorja in različnih vrst kamna.

Predstavitve trendov in predavanja

Sejem na sejmišču v Valencii spremljajo številne obsejemske dejavnosti, predavanja in seminarji. Vsako leto na njem sodelujejo priznani arhitekti in oblikovalci. Tokrat bosta na njem predavala prejemnika Pritzkerjeve nagrade arhitekta Rafael Moneo in Eduardo Souto de Moura.

Prav tako na posebnih predstavitvah in razstavah ponujajo na ogled najnovejše trende na tem področju kot tudi nekoliko drugačno, novo uporabo teh materialov. Na razstavi z naslovom Cycles je na ogled pet različnih predstavitev vloge, ki jo ima keramika v arhitekturi.

Podelili pa bodo tudi nagrade, med njim prestižno nagrado Alfa de Oro, ki jo podeljujejo razstavljalcem že od leta 1977.

Pomembno mesto na sejmu imajo tudi predstavitve trendov, ki so jih tokrat izluščili v šestih glavnih smernicah, o katerih bomo še pisali. Le namig: barve in tradicionalni vzorci so še vedno modni, a v ospredju so vse bolj keramične ploščice, ki izstopajo zaradi materiala in njegovega videza.