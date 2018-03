Pametne hiše: Žični ali brezžični sistem

V Sloveniji se pametno upravljanje vgradi v približno petino novogradenj, v Avstriji že v več kot polovico. Bistvo pametne zgradbe je v avtomatizaciji različnih vsakodnevnih opravil, najpomembnejše pridobitve pa so višja stopnja udobja in varnosti, prihranek energije in povečanje vrednosti nepremičnine. V pametni sistem lahko povežemo razsvetljavo, krmiljenje ogrevalnega sistema, prezračevanje, klimatizacijo, alarmni sistem z videonadzorom, pogon žaluzij ali rolet, zapirala strešnih oken, vremensko postajo, napajanje vtičnic, vklop in izklop posameznih porabnikov elektične energije itd.

Žični pametni sistem je nadgradnja klasične električne inštalacije, pri kateri je osnova enaka kot v klasični hiši, saj lahko denimo luči, žaluzije in druge naprave, če želimo, še vedno upravljamo s klasičnimi stikali, poleg tega pa tudi s sobnim upravljalnikom, nekak­šnim majhnim stenskim zaslonom na dotik, ali s pametnim telefonom, tabličnim in osebnim računalnikom. Slednji način z mobilnimi pametnimi napravami prek brezžične internetne povezave omogoča tudi upravljanje na daljavo. Ključni del tak­šnih pametnih inštalacij so krmilniki, nameščeni v razdelilnik (električno omarico), ki so z električnimi vodniki povezani s porabniki v hiši, npr. lučmi, pogonom žaluzij, termostatskimi pogoni talnega ogrevanja itn. Za primer izpada elektrike lahko ključne porabnike povežemo z univerzalnim napajanjem (UPS) ali agregatom, za primer poškodbe krmilnikov zaradi strele pa lahko predvidimo preklop na ročni sistem upravljanja.

Pri brezžičnih sistemih se v doze za stikala namestijo moduli, ki med seboj komunicirajo brezžično. Tudi različna tipala (termostat, tipalo za gibanje in podobno) med seboj komunicirajo brezžično in delujejo na baterije, zato jih je mogoče namestiti kjer koli v objektu.

Stopnja avtomatizacije in možnosti nadgradnje

Ob odločitvi za pametne inštalacije je bistven premislek, katere naprave želimo povezati v avtomatiziran sistem. Mogoča je sicer poznejša nadgradnja, ob pogoju, da sistem dopolnimo s komponentami, ki temeljijo na istem protokolu ali standardu pametnih inštalacij. Za žične pametne inštalacije je v Evropi in v svetu najbolj razširjen mednarodni standard KNX, ki je na trgu uveljavljen skoraj četrt stoletja. Certificirane komponente v okviru tega protokola izdeluje blizu 400 proizvajalcev, upoštevajoč najnovejše tehnične standarde.

Najpogostejši način je, da se v pametni sistem povežejo ogrevanje in hlajenje, senčila in razsvetljava. Upravljanje s sobnim upravljalnikom ali računalnikom uporabnikom omogoča, da krmilijo več naprav hkrati po vnaprej predvidenih scenarijih. Te poljubno programirajo glede na svoj življenjski slog oz. značilne situacije: delovanje naprav, ko so doma; ko so zdoma; ko želijo zaradi varnosti simulirati navzočnost stanovalcev v hiši; lahko denimo predvidijo situacijo ob odprtih oknih, ko se avtomatsko ugasnejo klimatske ali ogrevalne naprave; ko začne deževati, se samodejno zaprejo strešna okna, senčila se prilagajajo osončenosti ... Delovanje ogrevanja je lahko programirano po urniku glede na to, ali smo doma, ali pa ogrevalni in prezračevalni sistem s tipali sama zaznata navzočnost ljudi in temu prilagodita delovanje.