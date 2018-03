Prenova mini stanovanja

V tem delu sveta, kjer se soočajo s pomankanjem prostora in z visokimi cenami stanovanj, si mladi lahko privoščijo vse manjša stanovanja, pravijo arhitekti. Zato je dobra zasnova majhnega stanovanja še toliko pomembnejša. Natančno so preučili navade in želje lastnice stanovanja. Ta je namreč pogosto na službenih poteh, pa tudi sicer veliko dela. Ko pa je doma, si želi le sprostilne kopeli in dobrega spanca. Poleg tega si je želela mini kuhinjo in shranjevalne površine za obleke ter knjige, hkrati pa še zofo in manjšo jedilno mizo ter prazen prostor za vadbo.

Stanovanje meri le 22 kvadratnih metrov, stropovi pa so na višini 3,3 metra, kar so arhitekti tudi izkoristili. Posteljo so namreč postavili na podest, do katerega se pride po stopnicah. Te so hkrati shranjevalna površina. Eno steno v stanovanju so zaprli z garderobno omaro, ki ima spodnji del zaprt z gladkimi belimi površinami, zgornji del, da katerega se pride z lestvijo pa odprt in namenjen shranjevanju knjig. Del teh odprtih polic sega tudi ob podest oz. posteljo.

Zofo so umestili pod veliko okno. A ni povsem klasična oblazinjena zofa, ampak lesena in obložena z okrasnimi blazinami. Tudi pod njo se skriva nekaj predalov za shranjevanje.

Arhitekti so v kopalnici namesto prhe umestili kad, prostor zanjo so dobili s tem, ko so pralni stroj prestavili v kuhinjo. Tako je zdaj v kuhinji, ki se nahaja tik ob vhodu v stanovanje in pod podestom, poleg pralnega stroja še manjši hladilnik, pomivalno korito, kuhalna plošča in spodnje in zgornje kuhinjske omarice. Našli pa so tudi izvirno rešitev za jedilno mizo. Ta je kot daljši višji pult iz dveh delov prislonjena ob steno, ob njej sta dva barska stola. A če se ju zloži drugo ob drugo, nastane manjša jedilna miza, lahko tudi sredi prostora, če se recimo zbere družba na obisku. Središče prostora ostaja prazno, tako da ga lastnica lahko izkoristi za vadbo ali kakšno drugo aktivnost, hkrati pa na ta način stanovanje ne deluje preveč zapolnjeno. K občutku prostornosti pripomorejo tudi svetli materiali in barve ter dovolj naravne svetlobe. Poleg odtenka naravnega lesa in bele barve je v stanovanju le še svetlo siva keramika, s katero so obložena tla v kuhinji in kopalnici.