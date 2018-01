﻿ VIDEO: Živali pozimi zebe

»Normalna temperatura psa sega od 37,5 do 39 stopinj Celzija, ob podhladitvi pa lahko pade tudi pod 30 stopinj Celzija, ko govorimo o resni podhladitvi,« je pojasnil veterinar Žan Karničar s Klinike Loka. »Ugotavljanje podhlajenosti pri psih je lahko zelo oteženo. Navadno opazimo drgetanje, togo gibanje, počasno in plitvo dihanje in nezainteresiranost,« je opozoril.

Na mraz so bolj občutljivi starejši in zelo mladi psi, psi z manj tolšče, manjše pasme, psi s kratko dlako, drugimi zdravstvenimi težavami in mokrim kožuhom. »Upoštevati moramo tudi pasemske razlike, saj imajo dolgodlaki psi veliko več poddlake, ki jih ščiti pred mrazom, kot pa na primer maltežan, ki te poddlake sploh nima ali pa kakšna kratkodlaka pasma psov. Pri teh pasmah se za sprehode pri nižjih temperaturah priporoča dodatna zaščita trupa s plaščem in pa krajši sprehodi. Poleg tega se priporoča tudi, da psi s krajšo dlako zimske noči preživijo na toplem ali v primerno opremljeni pasji utici z ustreznim zavetrjem in izolacijo,« je dodal Karničar.

V spodnjem videu poglejte, kako se vede pes, ki ga zebe: