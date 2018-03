Trije nasveti za boj proti vrtnim škodljivcem

Neprijetne vonjave

Vrtni škodljivci ne marajo vonja določenih rastlin, še posebej pa jim ne dišijo rumena žametnica in nizke žametnice, pravimo jim tudi tagetes. Te lahko posadite v bližini rastlin, ki jih želite zaščititi pred različnimi žuželkami. Tudi okrasni luk in česen jih s svojim vonjem odbijata. Če rastline z močnimi vonjavami posadite mešano in med zelenjavo, boste škodljivce zmedli, ko bodo iskali primeren list za večerjo. Močan vonj nepete bo odgnal kapusovega bolhača, navadni ožepek in nepeta skupaj pa pomagata pri odganjanju kapusovega belina.

V gredici lahko ustvarite pregrado iz sivke, navadnega ožepka, rožmarina ali abrašice iz rodu pelinov in svojo zelenjavo z močnimi vonjavami zaščitite pred škodljivci, svetuje Hannah Stephenson, vrtnarka in novinarka za Press Association.

Fizične pregrade

Okoli rastlin, ki jih radi napadajo polži ali lazarji, lahko ustvarite pregrado iz jajčnih lupin ali ostrega peska. Mlade in ranljive rastline prekrijte z zaščitno mrežo, ki jo razpnete čez loke – uporabite lahko tudi mrežo proti komarjem. Zelje in repo lahko prekrijete z vrtno kopreno in preprečite, da bi poganjke napadla zeljna muha. Na enak način pred korenčkovo muho lahko zaščitite korenje.

Rastline kot žrtve

Poleg zelenjave, ki jo nameravate pojesti, pa se bojite, da jo bodo napadli različni škodljivci, je smiselno posaditi kakšno rastlino ali zelenjavo, ki gre škodljivcem še posebej v slast. Kapucinke in česen bodo privabile listne uši in kapusovega belina. Nasadite jih lahko med zeljem in brokolijem, s katerim si rade postrežejo gosenice. Tudi lazarje lahko na takšen način preusmerite proč od zelenjave, ki bi jo radi zaščitili (naj bi jim zelo teknila stebelna ali špargljeva solata, botanično (Lactuca sativa, subsp. asparagina). Kljub vsemu pa, če boste na vrtu opazili lazarje, vse odstranite in s tem preprečite, da bi se razmnoževali.

Bob bo pritegnil fižolovo pršico, tobak bo privabil ščitkarje, krompir bo teknil volnatim ušem. Če bodo škodljivci napadli rastline, ki ste jih posadili, da bi zaščitili drug pridelek, jih boste morali zavreči, vendar ste morda vsaj druge rešili pred poškodbami.