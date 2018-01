﻿ Setveni koledar – januar 2018

Najbolje da začnemo pregled januarskih opravil, ki jih imamo z rastlinami, kar v stanovanju. Pogosto v prazničnem vrvežu kar nekako pozabimo, da jih je treba zalivati, da jim suh zrak v ogrevanih prostorih škodi in da mnoge lončnice, ki jih dobimo v dar v tem času, niso ljubiteljice toplote. Ob napovedi močnega sneženja in mraza bomo seveda poskrbeli za dodatno zaščito dreves, grmov in občutljivejših trajnic na prostem ter sproti otresali težek sneg z vej. Ker ptice v tem času težko izbrskajo hrano, skrbimo za krmilnice. Zelenjavni vrt, razen če nimamo na njem še kaj prezimne zelenjave, bolj počiva, mi pa lahko v miru pripravimo načrt izboljšav, setev in pregledamo ponudbo semen.

Okrasni vrt

Če smo si omislili jelko ali smrečico v loncu in pričakujemo, da nam bo na prostem preživela, je nikar ne pustimo v stanovanju dolgo po novem letu. Če smo pozabili na zalivanje, to čimprej storimo, saj jo lahko izsušitev ugonobi. Za iglavec v loncu je deset dni v stanovanju kar veliko, zato ga čim prej prestavimo v hladen, a zaščiten prostor, nato pa čez nekaj časa, ko se prilagodi, na prosto.

Da bi korenine v loncu zavarovali pred zmrzaljo, ga prekrijemo z naravno toplotno zaščito, prekrivko iz kokosovih vlaken, ovčjo volno ali nekaj sloji vrečevine. Takoj ko bo zemlja odmrznjena, pa lahko smrečico presadimo na stalno mesto na prosto. Več možnosti za rast in preživetje imajo manjša drevesa.

S prestavitvijo v hladnejši svetel prostor bomo gotovo podaljšali cvetenje in preživetje siljenih narcis, ciklam in hiacint v lončkih, telohe pa lahko po krajšem obdobju prilagajanja sploh postavimo na prosto, kjer jim bo prijalo prav tako kot mačeham, ki nas celo izpod snega razveseljujejo z nastavljanjem cvetov. Če pričakujemo hud mraz, dodatno zaščitimo na vrtu posajene rododendrone, azaleje, rožmarin in občutljivejše vrtnice, vendar mora biti zaščita vedno zračna, nikoli jih ne ovijajmo v PVC-folijo.

Po obilnih snežnih padavinah skidamo sneg z delov trate, ki jih pogosto uporabljamo, da se pod stisnjenim snegom zaradi pomanjkanja zraka ne razvije snežna plesen. Od srede januarja do srede februarja lahko režemo enoletne poganjke za potaknjence olesenelih okrasnih rastlin, npr. metuljnika, nepravega jasmina, medvejke. Potaknemo jih takoj, ko zemlja odmrzne, ali pa to naredimo v loncih v zaščitenem prostoru, kjer pa ne sme biti pretoplo.

Sadovnjak

Ob napovedih močnega sneženja podpremo najbolj izpostavljene veje sadnega drevja in grmov jagodičja, po sneženju ali že med njim pa z najbolj obteženih previdno stresemo sneg.

Od srede januarja si pripravljamo cepiče sadnega drevja za spomladansko cepljenje. Do srede februarja jih režemo s čistimi sadjarskimi škarjami, potem pa jih shranimo v vlažnem in hladnem prostoru, vlažni mivki ali zavite v časopisni papir v plastični vrečki v hladilniku, da se ne izsušijo. Režemo zdrave enoletne poganjke debeline svinčnika z osvetljenega dela krošnje. Cepili jih bomo šele spomladi v času brstenja rastlin, najprej koščičarje (breskve, marelice in češnje), zato lahko tudi cepiče zanje narežemo prej kot za jablane in hruške.

Če smo imeli v prejšnjem letu težave s škodljivci in boleznimi, si naredimo škropilni koledar s podatki o času škropljenja določenih sadnih vrst in pripravkih. Za pomoč lahko vprašamo strokovnjake v kmetijskih apotekah vrtnih centrov.

Zelenjavni vrt

Napravimo načrt za zelenjavni vrt, pri čemer upoštevamo kolobarjenje in dobre ter slabe sosede, zato si najprej narišemo, kakšna je bila razporeditev vrtnin v pretekli sezoni.

Čeprav pri sadikah večina vrtičkarjev najprej pomisli na paradižnik in papriko, je za setev teh še veliko prezgodaj, si pa že lahko priskrbimo semena želenih sort ali vsaj pregledamo semenske kataloge za leto 2018, ki so večinoma na voljo tudi na spletu. Ne pozabimo narediti seznama še dobrega semena, ki nam je ostalo iz pretekle sezone.

Večina semenarskih hiš začne sredi januarja prodajati semenski krompir, najprej zgodnje sorte. Če nimamo primerno hladnega prostora, z nakupom raje počakajmo, si pa preskrbimo kataloge sort in se pozanimajmo za čas, ko bodo na prodajnih policah.

Sicer pa konec januarja ni prezgodaj za začetek vzgoje sadik zelene in peteršilja, če želimo spomladi pridobiti čas, s setvijo najpočasnejših sort čilija pa bodo pohiteli tisti njihovi ljubitelji, ki jih bodo spomladi sadili v rastlinjake.