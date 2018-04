Setveni koledar – april 2018

Sončne forzicije, japonske kutine, breskve in gosposke magnolije se v teh dneh šele postavljajo s svojim razkošjem, medtem ko se njihovo cvetenje v povprečnih letih s prihodom aprila poslavlja ... Tudi mnoga zgodnjespomladanska vrtna opravila so se letos zavlekla v april, pa ne samo zaradi zapoznelega zamaha zime, temveč predvsem zaradi obilice padavin. In pri obdelovalni zemlji ali trati ne gre drugače, kot da počakamo vse dotlej, dokler se ne osušita tako, da sta primerna za obdelavo. Za dobro popotnico v sezono glede na razmere še enkrat ponavljamo, da s tlačenjem mokre zemlje zelo škodujemo drobnoživkam in deževnikom v tleh, pa še seme ali korenine rastlin v prsti ostanejo brez zraka.

Zelenjavni vrt

V začetku aprila pohitimo s setvami in sajenjem vrtnin, ki jim prijata hlad ali kratek dan in bi morale biti že za nami. Zelo malo časa imamo še za sajenje spomladanskega česna in čebule – le dokler so dnevi kratki, se namreč njun koreninski sistem uspešno razvija. Čebulo bo treba tudi takoj ščititi pred čebulno muho s kopreno, razpeto in zatisnjeno čez tunele, enako velja za posajeni por. Zelo se podvizajmo z grahom, redkvico in špinačo, za bob (razen če imamo sadike) pa je prejkone prepozno.

Nakaljeni krompir sadimo, ko se temperatura tal tudi ponoči ne spusti pod 8 stopinj Celzija, če ni nakaljen, morajo imeti vsaj 10 stopinj. Pokrivanje z agrokopreno zemlje ne ogreje in ne spodbudi vznika, lahko pa kak teden pred sajenjem pripravljene gredice pokrijemo s črno PVC-folijo. Kmalu potem ko so talne razmere ugodne za krompir, sejemo tudi peteršilj in korenček. Sicer pa nas aprila čaka še veliko setev in sajenja sadik. Od solatnic aprila sejemo atrakcijo, majsko kraljico, braziljanko, ameriško rjavko in gentilino, v začetku meseca še bistro, vegorko in posavko, proti koncu meseca tudi ljubljansko ledenko, ledo, radič tržaški solatnik in rukolo. Vse omenjene sorte solate aprila tudi sadimo, pa seveda sadike pora, kolerabice, brokolija, cvetače in zgodnjega zelja. Nizki fižol lahko posejemo konec meseca, sicer pa aprila čez dan začnemo privajati sadike na razmere na prostem. Začnemo v oblačnih dneh.

Sadovnjak

Glede na nekoliko pozno brstenje bo letos začetek aprila pravšnji čas za obrezovanje sadnega drevja, najprej marelic, breskev in češenj, potem jablan in hrušk. Režemo vedno takrat, ko pričakujemo še vsaj tri dni suhega vremena. Porežemo tudi maline. V nasadu jagod odstranimo zasušene liste in pecljevino. Teh nikoli ne trgamo, ker s tem vlečemo koreninski sistem proti površini. Suho listje ali nove odvečne rastlinice, ki so se razvile v rozeti, izrezujemo s sadjarskimi škarjami, pri čemer pazimo, da ne poškodujemo puščenih srčkov jagod.

Aprila je čas za spomladansko cepljenje sadnega drevja, za katero moramo cepiče pripraviti že januarja ali v začetku februarja, ko drevo miruje. Priporočljive spomladanske tehnike cepljenja so kopulacija, angleška kopulacija in cepljenje za lub.

Čas brstenja sadnega drevja in čas po cvetenju sta primerna za preventivno škropljenje proti nekaterim boleznim in škodljivcem. Tega nikoli ne delamo na pamet, temveč se obvezno posvetujemo s strokovnjakom in uporabimo le priporočena, za vrtičkarje dovoljena sredstva. Uspeh je v veliki meri odvisen od upoštevanja priporočenega časa. V domačem sadovnjaku je najpogosteje potrebna zaščita pred pepelasto jablanovo plesnijo, breskovo kodravostjo in cvetno monilijo koščičarjev.

Pohitimo s spomladanskim sajenjem sadnih dreves, če imajo gole korenine, storimo to še pred olistanjem. V tem času obstoječe sadno drevje dognojimo z manjšo količino mineralnega sadjarskega gnojila, še prej pa okopljemo kolobar okoli debla.

Okrasni vrt

Ko odcveto spomladi cvetoče okrasne grmovnice, kot sta forzicija in japonska kutina, jih obrežemo. Obrežemo tudi spomladansko reso, da ostane strnjene rasti. Aprila lahko na hladnejših legah še presajamo zimzelene grmovnice in iglavce.

Če želimo presaditi ali razsaditi manjše spomladanske čebulnice, naredimo to po cvetenju, kot pri drugih čebulnicah pa velja, da listja ne režemo, pač pa pustimo, da se posuši, saj se le tako lahko čebulice okrepijo.

Aprila lahko na trajnicah porežemo zadnje ostanke rasti prejšnjega leta, tiste, ki so se preveč razrasle, tudi delimo. Že ta mesec lahko trajnice sadimo, predvsem pa se dovolj zgodaj lotimo priprave gredice, ki jo želimo zasnovati na novo.

Od sezonskih cvetic lahko ta mesec na prosto že sejemo kalifornijski mak, ognjič, črniko, žametnice, oslez, enoletne make, enoletni ostrožnik, kozmeje, pajkovke, slak, kapucinke in dišeči grahor. Tla pred sejanjem zrahljamo in jih očistimo plevela, seme pa samo pritisnemo v tla z grabljami. Toploljubnih poleti cvetočih čebulnic, kot so begonije, kale in dalije, na prosto ne sadimo pred koncem meseca, lahko pa jih v zaščitenem prostoru posadimo v lonce. Maja jih bomo presadili na grede.