Mini počitniška hiša

Lesena zunanjost hiše se ujema s preostalimi stavbami na posestvu. Veranda, značilna z ameriško gradnjo, služi za umirjeno posedanje in druženje. V notranjosti je dovolj prostora tako za majhno kuhinjo kot tudi kopalnico in spalnico. Kopalnico, pravzaprav je v njej le prha, od preostalega dela hiše ločujejo lesena nihajna vrata, ki se jih najbrž spomnite iz ameriških kavbojskih filmov.

Tudi notranjost je lesena in popleskana na belo. Dopolnjujejo jo v temnejši odtenek odeta tla in nekaj starih lesenih kosov pohištva, kot sta klop in predalnik. Sicer pa so arhitekti v počitniško hišo umestili le najnujnejše pohištvo, da majhne kvadrature ne bi preveč zapolnili.

Bela barva, ki prevladuje v hiši, v notranjost vnaša svežino, saj prostor deluje zračno in prav nič utesnjeno, les pa daje pridih rustikalnega. Vse skupaj poživljajo dodatki, zlasti pisane tkanine, na primer posteljnina v živahnem belo-rdečem karo vzorcu, pa brisače in nenazadnje šopek rumenega sezonskega cvetja.