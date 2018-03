Energijska sanacija slovenskih planinskih koč

Planinske koče v Sloveniji so energijsko potratne, ker je bila večina zgrajenih v časih, ko poraba energije ni bila pomemben dejavnik pri gradnji. »Večina jih je bila zgrajenih s prostovoljnim delom in čim manjšimi stroški,« je dodal Dušan Prašnikar. Pri prenovi koč se poskuša doseči čim večjo energijsko učinkovitost, čeprav je zaradi omejenih sredstev to včasih nemogoče. Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da so koče postavljene od dolin do visokogorji, zato je energijska sanacija odvisna tudi od tega dejavnika. Če je kurilna sezona koč v dolini primerljiva s stanovanjskimi hišami v bližini, je koče v sredogorju treba ogrevati tudi devet mesecev na leto.

Ogrevanje in elektrika

Med prvimi ukrepi je bilo zmanjšanje porabe energije za ogrevanje, ki so ga dosegli s kratkotrajnim zračenjem prostorov, zapiranjem vhodnih vrat, odstranitvijo ovir pri radiatorjih, zaščito sten pri radiatorjih s toplotnoizolativno folijo, menjavo ventilov s termostatskimi, nastavitvijo vrat in oken, da bolje tesnijo, izolacijo toplotnih cevi, spremljanjem porabe energentov in energije ter ozaveščanjem obiskovalcev z napisi. Med dražjimi ukrepi je Prašnikar izpostavil sanacijo toplotnega ovoja stavb (ali vsaj izolacijo tal na podstrešju), menjavo stavbnega pohištva in menjavo kotlov za ogrevanje z boljšimi izkoristki.

Da bi zmanjšali porabo elektrike so: izklapljali aparature, ki niso bile v uporabi, potratne žarnice zamenjali z varčnimi sijalkami, v prehodnih prostorih namestili sijalke s senzorji za zaznavo gibanja, zamenjali potratne aparature z novejšimi.

Idealne koče ni

Dušan Prašnikar je pojasnil, da bi težko izpostavil planinsko kočo, ki bi veljala kot primer dobre prakse, saj »idealne koče v energetskem smislu nimamo«. »Precej koč ima vgrajen kuhalnik na drva, ki je hkrati tudi povezan s centralnim sistemom za ogrevanje prostorov ali/in ogrevanjem tople vode,« je pojasnil. Kot eno izmed bolje saniranih koč je izpostavil Domžalski dom na Mali planini, kjer se je s toplotnim ovojem in menjavo stavbnega pohištva poraba kurjave za ogrevanje zmanjšala za več kot polovico.