﻿ Obnova kadi

V podjetju Pabrec pri obnovi kadi uporabljajo posebno tehnologijo nalivanja polimernega premaza Ekopel. Pri delu ne uporabljajo valjčkov, čopičev in brizgalnih plošč, sam premaz pa ne izteka v odtok. Ne obnavljajo samo plastičnih kadi, ki nimajo stabilnih sten. »Če z dlanjo pritisnemo na steno in se ta ne upogne, potem se kad da obnoviti,« pojasnjujejo.

»Starostnih omejitev pri obnovi kadi ni. Pri rednem čiščenju z mehko krpo in tekočimi detergenti ter pri pravilnemu vzdrževanju pa ta lahko ohrani svoj videz zelo dolgo,« poudarjajo pri podjetju Pabrec. Cena prenove tuša ali kadi je odvisna od velikosti in oblike. »Če je kopalna kad kotna ali dolga več kot 170 centimetrov, potem je cena višja,« so dodali. Cene so odvisne tudi od tega, ali je bila kad prej obnovljena, ali obstaja možnost dostopa do sifona in ali je potrebno prehodno kitanje.

Obnova z epoksi lakom

Tomaž Ostanek, ki se z obnovo kadi ukvarja že 35 let, je razvil lasten sistem tri-slojnega premaza, ki ga nanaša strojno, s pomočjo majhnega kompresorja in pištole. »Vsi trije premazi, ki jih nanesem zaporedoma, po sistemu mokro na mokro, so iz kvalitetnih dvokomponentnih epoksi lakov, od katerih ima vsak svojo funkcijo. Od prvega premaza, ki ima najboljšo oprijemljivost in dodane stabilizatorje rje, ne moremo pričakovati, da bo imel tudi sijaj, žilavost in odpornost na kisline in baze, kot to zahtevamo od zadnjega sloja. Trije materiali, ki jih uporabljam, so proizvod treh različnih proizvajalcev in potreboval sem dolgo let, da sem ugotovil, kateri so kompatibilni in kako se obnašajo skozi daljše obdobje,« je pojasnil Ostanek.

Pri vrstah kadi, ki bi jih radi prenovili, pravi, da ni omejitev. »Litoželezne in kovinske emajlirane kadi lahko obnovim večkrat zapored, pri plastičnih kadeh pa je pogoj, da je kad še čvrsta. Plastika se namreč sčasoma mehča in izgublja čvrstost, lahko pa tudi poči, zlasti če ni dovolj pazljivo vgrajena in je podprta le na posameznih mestih,« je pojasnil.

Tudi njegov postopek prenove kadi ni škodljiv za okolje, saj premaz ne izteka v odtok. Poleg tega pa ga proizvajalec priporoča za vodne bazene in sode za vino. »Če je na odtoku kadi rozeta, pritrjena z vijakom, ki ga lahko odvijem, potem to rozeto odstranim. Lahko pa grem s premazom čez rozeto in je pač bela, kot ostala banja. Starejše kadi pa imajo odtok izveden z masivnim medeninastim iztokom, ki ga vedno premažem in je potem pač bele barve,« je dodal.

Sijoč videz odvisen od vzdrževanja

Prenovljena kad je videti nova še deset let ali več. Ostanek pravi, da je sijoči videz odvisen tudi od vzdrževanja. »Na splošno velja, da večino kadi stranke ne uničijo mehansko, pač pa s premočnimi čistili, ki raztapljajo originalni emajl na litoželeznih in kovinskih kadeh, emajliranjih po vročem postopku. Vedeti je treba, da emajl v kopalniških kadeh ni tako odporen na kemikalije, kot so keramični lijaki in straniščne školjke,« je pojasnil in opozoril, da bi agresivna čistila morali prepovedati. »Kad je najbolje umivati s čistili, ki ne škodujejo koži, vodni kamen, ki pa se vedno nabira, lahko najbolje odstranimo s kisom, limono ali sodo. Z agresivnim čistilom pa lahko popolnoma novo kopalno kad uničimo v nekaj minutah,« je pojasnil.

Cena obnove je enotna za ležeče in sedeče kadi, lahko pa so tudi vzidane ali na nogicah.