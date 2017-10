﻿ Zeleno čiščenje kopalnice

Ogledala brez pack

Za čisto ogledalo je najboljša mešanica peroksida in sode bikarbone, če želite preprečiti rošenje med tuširanjem pa ga lahko očistite s peno za britje. Učinkovita je tudi mešanica belega kisa in vode, saj s tem odstranite tudi madeže, ki jih za sabo pusti voda.

Sijoča kad

Sijoč videz in čisto kad lahko dosežete s polovico skodelice belega kisa, eno skodelico etanola in žličko sode bikarbone. Vse sestavine zmešate s toplo vodo in nanesete na madeže v kadi. Čistilo naj deluje 15 minut, potem pa kad dobro sperite.

Čista straniščna školjka

Straniščno školjko lahko očistite z mešanico ustne vode in vode ali zobne paste in vode. Z raztopino namažite školjko in nato pustite 30 minut počivati. Nato zdrgnite in sperite.

Ploščice in fuge

Ploščice lahko zdrgnete z belilom ali pa mešanico, ki ste jo uporabili za čiščenje stranišča. Fuge v kopalnici lahko očistiti z mešanico belega kisa in vode, kateri dodate sodo bikarbono. Čistilo naj deluje toliko časa, dokler se peni, potem fuge zdrgnite in sperite. Za čiščenje fug lahko uporabite tudi mešanico belila in vode, vendar pri tem morate poskrbeti za ustrezno prezračevanje, čistilo pa morate dobro sprati.

Rja

Rje se lahko znebite s soljo, ki jo posujete prek madeža, nato pa nanjo nakapajte še nekaj kapljic soka sveže stisnjene limone. Sol se bo lotila rje, limonin sok pa bo posrkal madež. Čistilo naj deluje čez noč, zjutraj pa ga sperite z vodo.

Zavesa za prho

Zaveso za prho lahko učinkovito očistite z mešanico belila in čistila za posodo. Mešanico poškropite po zavesi in pustite nekaj minut stati. Ko boste zaveso oprali, bo videti kot nova.





PREBERITE ŠE: Domača čistila: Naravna, a enako učinkovita