﻿ Kis ne sodi v likalnik

Problem trde vode v Sloveniji

Pri nas imamo trdo vodo, kar pomeni, da je v njej precej vodnega kamna. To opazimo v obliki belih lis na pipah, vodni kamen pa se nabira tudi v napravah, kot je npr. likalnik. Pri likalnikih lahko vodni kamen delno ali v celoti zapre luknjice za dovajanje pare, nalaga pa se tudi v notranjosti likalnika. Če likalnika ne vzdržujemo pravilno, se lahko zgodi, da nam med likanjem na črnem perilu ostajajo koščki apnenca in se tako perilo umaže. Na tržišču obstaja veliko različnih likalnikov, za nekatere naj bi uporabljali samo destilirano vodo, za druge je primerna tudi uporaba vode iz pipe. Strokovnjaki nam priporočajo uporabo filtrirane vode oz. deževnice, saj bomo s tem znatno zmanjšali težave, ki nastajajo zaradi vodnega kamna oz. različnih primesi v vodi. Najpogostejša težava pri likalnikih, ki nastane zaradi vodnega kamna, je delno ali popolno zaprtje šob za dovajanje vodne pare, kar lahko precej oteži likanje, drobci vodnega kamna pa lahko umažejo perilo.

Redno vzdrževanje in čiščenje likalnika je ključno

Večina novih likalnikov že ima indikatorje, ki vas opozorijo, da je potrebno likalnik očistiti. Prav tako preverite, ali ima vaš likalnik tudi funkcijo avtomatskega odstranjevanja kamna in izpiranja. Željko Grudnik, produktni vodja za program Mali gospodinjski aparati iz podjetja Gorenje svetuje: »Nekateri likalniki imajo dodano kartušo s soljo, ki ustrezno preoblikuje kristale vodnega kamna, da se pri segrevanju izloča v manjših kristalih in s tem laže odstrani. Običajno so likalniki opremljeni z gumbom za postopek odstranjevanja vodnega kamna. Na likalniku je treba izključiti paro, napolniti kotliček za vodo in segreti likalnik. Napravo je zatem potrebno izklopiti. Nato med pritiskanjem gumba »self clean« nežno stresamo likalnik nad umivalnikom in delci nečistoč se bodo izprali. Ta postopek je pri povprečni uporabi treba ponavljati vsaka dva tedna, če pa je trdota vode visoka, pa še pogosteje. Sicer pa je že s samo obliko kanalov in šob poskrbljeno za čim manjše zadrževanje in čim lažje odstranjevanje vodnega kamna«.

Najpogostejše napake pri vzdrževanju likalnika

Največja napaka je gotovo, da na vzdrževanje likalnika pozabimo. Med tistimi, ki vendarle vzdržujejo svoj likalnik, pa je nekaj takšnih, ki se zadeve lotijo na napačen način, recimo, da v rezervoar likalnika vlivajo kis. Grudnik odgovarja: »Kis dejansko razgrajuje obloge vodnega kamna, vendar pa proizvajalci odsvetujemo njegovo uporabo v aparatih, ker lahko kis agresivno vpliva tudi na druge dele likalnika in povzroči njihovo hitro propadanje (tesnila, odlitki ...). Poleg tega bi z dodajanjem kisa lahko povzročili izločanje nečistoč med uporabo likalnika in s tem povezano onesnaženje perila med likanjem.«

Raje kot domače pripravke za čiščenje vodnega kamna uporabite posebne tablete ali čistilo za čiščenje vodnega kamna v aparatih, vendar prej preverite navodila za uporabo, saj nekateri proizvajalci odsvetujejo tudi to. Pogosta napaka je namreč tudi, da ljudje skušajo vodni kamen odstraniti s čistili za odstranjevanje, ki jih uporabljamo za kopalnico. Takšna čistila niso primerna za uporabo pri likalniku.

Če likalnika nismo redno vzdrževali, se lahko zgodi, da se odprtine za dovajanje vroče pare delno ali popolnoma zamašijo. V takšnem primeru je najbolje, da se obrnete na ustreznega serviserja. Vendar serviserji zelo pogosto ob servisnem pregledu ugotovijo, da uporabnik ni redno izvajal funkcije čiščenja in npr. ni redno menjaval kartuš za mehčanje vode (velja za likalnike, ki te kartuše imajo). Velikokrat se zgodi, da se zaradi pretirane količine vodnega kamna uniči kakšen del v notranjosti likalnika in je potrebna menjava. O pravilnem čiščenju likalne plošče pa si lahko preberete v prispevku Likalna plošča brez madežev.