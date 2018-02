Gospodinjski aparati z napako lahko povzročijo požar

Zveza britanskih potrošnikov želi spremembe na področju zagotavljanja varnosti gospodinjskih aparatov, v ospredje pa so postavili tragedijo v stolpnici Grenfell, ko je zaradi napake na hladilniku z zamrzovalno skrinjo izbruhnil požar. Umrlo je najmanj 80 ljudi, več sto jih je bilo ranjenih. Zaradi napake na sušilnih aparatih znamke, ki je v lasti Whirlpoola, ki so jo odkrili leta 2015, naj bi v Veliki Britaniji izbruhnilo ogromno požarov. Vladna skupina je pred časom odziv Whirlpoola označila za zaskrbljujoč, saj ogromno število ljudi omenjene aparata še vedno uporablja.

Raziskava zveze Which? ugotavlja, da so pralni in sušilni stroji z napakami zanetili 35 odstotkov požarov v Veliki Britaniji od leta 2012. Na drugem mestu so vgradne in namizne pečice, ki so bile v 11 odstotkih vzrok požarov, sledijo pomivalni stroji z napako, ki naj bi povzročili 10 odstotkov požarov, na zadnjem mestu pa so hladilniki, zamrzovalne skrinje in kombinacija obojega, ki so bili vzrok v osmih odstotkih požarov.

Upoštevati navodila za uporabo

Uprava RS za zaščito in reševanje ne vodi evidence, kateri aparati najbolj pogosto povzročijo požar, na svoji spletni strani pa navajajo vzroke, za nastanek požara na električni napeljavi ter gospodinjskih in drugih električnih napravah. Ti so lahko: stara in nepravilna napeljava, slabo vzdrževanje napeljave in naprav, nepravilna in nepazljiva uporaba naprav, preobremenjena napeljave in vtičnice.

Na Gasilski zvezi Slovenije so pojasnili, da po izkušnjah največ požarov povzročijo plinski štedilniki z odprtim plamenom, električni štedilniki in štedilniki na trdo gorivo, opekači kruha, grelniki, namizni žari in druge naprave, ki delujejo s pomočjo segretih površin, ki lahko ob nepravilni in nepazljivi uporabi povzročijo požar.

Nasveti uporabnikom

Matjaž Klarič z GZS uporabnikom med drugim svetuje: "Posebej pozorni moramo biti na strokovno montažo in vzdrževanje plinskih in električnih naprav in napeljav. V kuhinji lahko hranimo le eno 10 kilogramsko plinsko jeklenko. Ker je plin propan - butan težji od zraka, plinskih jeklenk ne smemo hraniti v prostorih, ki so nižji od ravni terena, ker v primeru uhajanja tega ne moremo s prezračevanjem odstraniti iz prostora."

Na Upravi RS za zaščito in reševanje uporabnikom svetujejo, da električno napeljavo vzdržujejo, pregledujejo in popravljajo strokovno usposobljene osebe, v električne omarice pa naj uporabniki vstavljajo le nove varovalke ustrezne nazivne moči. Pri postavitvi in nastavitvi različnih gospodinjskih aparatov (hladilnik, pralni in sušilni stroj, štedilnik) je treba upoštevati navodila za uporabo. Velika pozornost velja tudi pri uporabi električnega podaljška, saj se zaradi preobremenjenosti lahko začne pregrevati, pride do kratkega stika ali celo do požara.

Če zagori elektronska naparava, jo najprej poskušamo odklopiti iz omrežja. Ogenj lahko gasimo tudi z vodo, vendar se moramo zavedati, da bomo povzročili več škode, kot če bi gasili z gasilnim aparatom. Če naprave ne moremo odklopiti, potem z vodo ne smemo gasiti, saj nas lahko strese elektrika.

Nakup gasilnika se obrestuje

Gasilniki so predpisani za večstanovanjske stavbe, vendar ga zaradi njegovega velikega pomena za požarno varnost na GZS priporočajo tudi za stanovanja. "Vrednost gasilnika je zanemarljivo nizka v primerjavi s škodo, ki nam jo lahko povzroči požar," je pojasnil Klarič. Z gasilniki najuspešnejše gasimo začetne in manjše požare. Nameščen naj bo na vidnem in dostopnem mestu, v bližini vhodnih vrat. "Zelo priporočljivo je, da stanovanje opremimo tudi z ustreznimi javljalniki požara in prisotnosti nevarnega strupenega ogljikovega monoksida, saj nas bodo ti pravočasno opozorili na nevarnost in nam tako zagotovili čas za ustrezno ukrepanje," je še dodal Matjaž Klarič.