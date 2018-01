﻿ Zaradi pajka zažgal stanovanje

Moški, ki se je odločil, da se bo znebil ogromnega pajka volkca, ki je zašel v njegovo stanovanje, je kot primerno orodje izbral vžigalnik. Pajka je zažgal, ta pa se je goreč in v paniki zatekel na posteljo. Trenutek za tem se je vnela vzmetnica.

Na pomoč so pritekli sosedi in poskušali pogasiti vzmetnico, vendar se je ogenj razširil v sosednjo sobo, kjer je imel Američan zbirko zastav. Zagorela pa je tudi omara v spalnici. Ker prebivalcem večstanovanjske stavbe ni uspelo pogasiti požara z vrtno cevjo, so na pomoč poklicali gasilce. Ti so uspeli požar omejiti, da se ni razširil na podstrešje in v druga stanovanja.

Gašenje požara je trajalo 20 minut, povzročilo pa je 11 tisoč dolarjev škode.

Z ognjem proti osemnožcem

Kalifornijčan ni edini, ki se je pajka poskušal znebiti s pomočjo ognja. Nek moški v Arizoni je pajka poskušal ubiti s plamenometom in zažgal svojo prikolico. Tudi prebivalec v Stealltu se je leta 2014 pajka lotil z vžigalnikom in barvo v spreju. Požar je zajel pralnico in moškega stal kar 60 tisoč dolarjev. Isto leto je bila neka ženska v Kansasu obtožena požiga, ker se je pajka lotila z vžigalnikom za cigarete.

Pajki volkci lahko ugriznejo človeka, a njihov strup ni nevaren. Običajen odziv človeškega telesa na njihov strup je rahla bolečina, rdečina in oteklina na mestu ugriza.