﻿ 8 kuhinjskih pripomočkov s priporočilom uporabnikov

Ribica za ločevanje rumenjakov

Kadar se boste lotili pečenja torte ali pa boste morali rumenjake ločiti od beljakov, potem vam bo prav prišla silikonska ribica, ki bo rumenjake odstranila brez packanja in z eno potezo. »Zelo zadovoljen sem bil s silikonsko ribico za ločevanju rumenjakov. Dobro se je obnesla in bila enostavna za pomivanje. Veliko boljša od plastenke,« je zapisal eden izmed uporabnikov. Če vam ribica ni všeč, lahko izberete pujska ali žabico.

Na Amazonu jo lahko naročite za 9,45 evra.

Naprava za vakuumsko pakiranje hrane

Za daljše ohranjanje svežine lahko zelenjavo zaprete v vakuumske vrečke. S tem boste ohranili svežino in hkrati preprečili, da bi zelenjava prehitro zgnila. Poleg tega pa boste prihranili kar nekaj prostora v hladilniku. »Kako sem lahko tako dolgo živela brez naprave za vakuumsko pakiranje hrane, ne vem. Vem pa, da če mi bo pes še malo nagajal, bom zapakirala tudi njega,« se je pošalila ena izmed zadovoljnih uporabnic.

Na Amazonu je na voljo za 178,03 evra.

Vrtiljak začimb

Vrtiljak začimb bo na vašem pultu zavzel veliko manj prostora kot posamezne stekleničke z zelišči in začimbami. Poleg tega pa bo olajšano dodajanje začimb jedem, saj vam vrtiljak vedno ponudi zgolj četrtino čajne žličke. »Kupila sem ga kar tako in se vanj zelo hitro zaljubila. Vsebuje vse, kar vsebujejo manjše stekleničke ali pa bolj zapletene posodice za začimbe,« je opisala ena izmed uporabnic.

Na Amazonu ga lahko kupite za 40,37 evra.

Namizni rak

Majhen rak, ki skriva v sebi škarje, nož, odpirač, žago in žličko vam bo v kuhinji prišel zelo prav. Samostoječi »švicarski nož« je tudi odlično darilo. »Presenetljivo dobre kvalitete. Orodje je ostro in trdno. Škarje so zelo kvalitetne,« je poudaril kupec.

Na Amazonu rakca prodajajo za 20 evrov.

Nastavljivi valjar

Nastavljiv valjar, ki vam bo pomagal, ko boste morali testo zvaljati na točno določeno debelino. »Kje si bil celo moje življenje? Nastavljiv valjar sem kupila, ko sem se odločila peči piškote. Moje testo je zvaljano na točno določeno debelino in nikjer ni predebelo ali pretanko,« je izpostavila zadovoljna uporabnica.

Na Amazonu je na voljo za 29,20 evra.

Zračni cvrtnik

Zračni cvrtnik hrano pripravi s kar 75 odstotki manj maščobe in si je prislužil tudi zeleno kljukico s strani kuharskega šefa Gordona Ramsayja. Phillipsov zračni cvrtnik je enostaven za uporabo in izredno hiter. Kupite lahko različne velikosti (za eno do dve osebi ali štiri in več oseb). »Hrana je bila hrustljava in zelo dobra, ostali smo brez besed,« je zapisal uporabnik.

Na Amazonu ga lahko naročite za 193,89 evra.

Merilec za kuhanje jajc

Merilec za kuhanje jajc bo spremenil barvo in vam sporočil, ali so vaša jajca že trdo kuhana ali ne. S tem se boste izognili igri ugibanja, ali vam je jajca že uspelo skuhati ali ne.

Na Amazonu ga lahko naročite za 11,18 evra.

Ročni ožemalnik

Ročni ožemalnik za limone in pomaranče bo z malo truda poskrbel za nov okus jedi ali sok poln vitaminov. »Rada imam okus limone na ocvrtem piščancu ali v čaju, vendar me stari ožemalniki niso privlačili. Ta je hitrejši, enostaven za uporabo in čiščenje,« je zapisala uporabnica.

Na Amazonu ga lahko naročite za 12,99 evra.