5 uporabnih držal za kuhinjske nože

Držala za nože torej niso le nek modni trend, pač pa nadvse uporaben pripomoček, s pomočjo katerega imamo nože ves čas pri roki, hkrati pa zagotavljajo varno hrambo, medtem ko jih ne uporabljamo. Poiskali smo nekaj stojal in držal za kuhinjske nože, ki so primerna za domačo uporabo.

Na voljo so držala in stojala številnih oblik in materialov. V minimalistično zasnovano kuhinjo se bo lepo podala magnetna plošča z brezčasnim dizajnom, ki je primerna za nože z rezilom dolžine do 20 centimetrov.

Če vam v kuhinji primanjkuje prostora, a bi nože kljub temu imeli radi vedno pri roki, hkrati pa prisegate na les, boste rešitev našli kar pri domačih proizvajalcih. Magnetna stojala izdelana iz slovenskega lesa in magnetov so primerna za shranjevanje štirih kuhinjskih nožev, na steno ali drugo podlago pa se pritrdijo s pomočjo močnega obojestranskega traku.

Tudi, če nože raje hranite v predalu, lahko zagotovite, da bodo njihova rezila na varnem. Leseno držalo iz bukovega lesa, ki ga namestite v predal, omogoča shranjevanje štirih manjših in treh večjih nožev, hkrati pa varuje nože pred poškodbami in ščiti vaše roke pred urezninami.

Za družine z majhnimi otroki in tiste, ki prisegajo na bolj zaprte oblike stojal za nože, so primerni različni prostostoječi modeli, ki jih lahko po potrebi premikamo po delovni površini. Izbirate lahko med bolj masivnimi lesenimi stojali, ki imajo različno velike luknje za nože in nekateri celo za škarje.

Med zelo priljubljenimi pa so tudi stojala s plastičnimi paličicami oz. ščetinami, med katere zasadimo rezilo noža, paličice pa ga trdno oprimejo, da nož stoji pokonci. Primerna so predvsem za shranjevanje keramičnih nožev, ker nimajo vnaprej predvidenih odprtin, pa omogočajo shranjevanje različnih velikosti nožev in tudi drugih kuhinjskih pripomočkov. Njihova prednost je predvsem enostavno čiščenje, saj ščetine enostavno izvlečete iz bloka in jih operete pod tekočo vodo.

