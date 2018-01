﻿ Oblikovalka leta je Cecilie Manz

Sejem Maison & Objet, ki sodi med pomembnejše sejme s področja oblikovanja, opreme in dodatkov za dom, se v Parizu odvija dvakrat na leto, in sicer januarja ter septembra. Na njem se predstavljajo tako velike blagovne znamke modnega in industrijskega oblikovanja kot tudi posamezni bolj ali manj znani oblikovalci s samostojnimi kolekcijami. Na ogled je pohištvo, dodatki in dekoracija za dom, hišni tekstil, oblikovanje za otroke, porcelan in druga oprema za lepo pogrnjeno jedilno mizo.

Poleg novih izdelkov, ki jih za to priložnost pripravijo podjetja, so na ogled tudi posebne predstavitve trendov v notranjem oblikovanju, razglasijo pa tudi oblikovalca leta. Letos je nagrado prejela danska oblikovalka Cecilie Manz, ki jo uvrščajo med pomembnejša imena skandinavskega oblikovanja. Že kot majhna deklica se je, kot se spominja, rada prikradla v studio keramike, ki sta ga imela starša, in potiskala roke v glino. Cecilie Manz je leta 1997 diplomirala iz oblikovanja na danski oblikovalski akademiji Royal Danish Academy of Fine Arts, nato pa se preselila na Finsko, kjer je nadaljevala študij na univerzi za umetnost in oblikovanje v Helsinkih (University of Art and Design). Leto dni pozneje se je vrnila v domovino, kjer je v Københavnu odprla svoj oblikovalski studio. Kot sama pravi, ji za oblikovalski navdih služi tako živahen mestni utrip kot tudi narava v domačem predmestju, kamor se rada vrača. Pri svojem delu poskuša ohranjati ravnovesje med urbanim in naravo, navdihuje pa jo tudi življenjski slog in seveda družina. Zdaj, ko je sredi štiridesetih let, priznava, da je bil vrhunec njenega ustvarjanja, nagrada, ki jo je prejela leta 2014 od danske kraljeve družine.

Njeno oblikovanje obsega nadvse pester nabor različnih izdelkov. Prvi vidnejši preboj ji je uspel z lestvijo, ki hkrati služi tudi kot stol. V neki dizajnerski reviji je prototip lestve opazil Nils Holger Moormann, nemški oblikovalec in izdelovalec pohištva, ki je omenjeno lestev poslal v redno proizvodnjo. Do zdaj se je lotila oblikovanja tako stolov, svetil, jedilnih miz kot tudi pregrinjala za posteljo ali zvočnikov za blagovno znamko B & O Play – za cenejšo različico blagovne znamke podjetja Bang & Olufsen, s katerim sodeluje od leta 2014.

Na njenem seznamu sodelovanja so se do zdaj znašla številna priznana podjetja, kot so Fritz Hansen, B & O, Fredericia Furniture, Nils Holger Moormann, Lightyears, Muuto, Georg Jensen Damask, Iittala, Kähler, Offecct. Za svoje delo pa je bila doma in v tujini tudi večkrat nagrajena.

Najnovejši projekt Manzove je povezan z Japonsko, kjer s podjetjem Actus sodeluje pri projektu Moku, to je prvo sodelovanje s katerim koli podjetjem iz omenjene dežele. Hkrati pa bo to pomlad prav tako na Japonskem kurirala razstavo Everyday Life - Signs Of Awareness v Muzeju za sodobno umetnost v mestu Kanazawa ob 150. obletnici sodelovanja med Japonsko in Dansko.

Cecilie Manz ne glede na ponudbo sodobne tehnologije vsak novo oblikovanje začne z risbami, prototipi in komunikacijo z naročnikom, v kar sodi tudi obisk proizvodnje. Kot sama pravi, se v njenem delu zrcali skandinavski pristop k oblikovanju. V svojih izdelkih to največkrat doseže s subtilno igro odtenkov sive in drugih svetlejših barv. Prav barve so po njenem mnenju osnovni element v kreativnem procesu, zato že v prvih fazah razvoja novega izdelka zasnuje tudi paleto odtenkov zanj. Ti mu vtisnejo identiteto. Skandinavski pristop oz. dediščina se v njenih izdelkih prepozna tudi po tem, da so ti očiščenih vseh nepotrebnih elementov in osredotočeni na bistvo.

Oblikovanje, pod katero se je podpisala Cecilie Manz, je na ogled v Parizu na sejmu Maison & Objet do torka, 23. januarja 2017, ko bo sejem zaprl svoja vrata.