Čas je za obisk Milana

Sedeminpetdeseta izvedba sejma Salone del Mobile poteka na sejmišču Rho, ki leži približno deset kilometrov iz središča mesta, kjer je bila nekoč Agipova rafinerija, nastalo pa je po zamisli arhitekta Massimiliana Fuksasa in je prvič zaživelo leta 2006.

Od takrat vsako leto pritegne množice (vsako leto ga obišče več kot 300.000 ljudi) večinoma poslovnih obiskovalcev, ki si želijo ogledati novosti s področja oblikovanja in izdelave pohištva, med njimi je vsako leto tudi več kot pet tisoč novinarjev. Letos se na sejmu predstavlja več kot dva tisoč razstavljavcev.

Poleg sejma klasičnega, modernega in dizajnerskega pohištva sta letos na sporedu še sejma kopalnic International bathroom exhibition in kuhinj EuroCucina (v okviru slednjega poteka tudi FTK – Tehnology for the Kitchen, ki je namenjen novostim pri gospodinjskih aparatih). To sta bienalna sejma, ki se izmenjujeta s sejmoma svetil Euroluce ter opreme za delovne prostore in pisarne Salone Ufficio. Poleg tega prireditelji že od leta 1998 dajejo priložnost mladim (starim do 35 let), še neuveljavljenim oblikovalcem in oblikovalskim šolam, ki se predstavijo na SaloneSatellite. Letos sodeluje 650 oblikovalcev in študentov oblikovanja. Med sodelujočimi bo posebna strokovna žirija izbrala tudi tri najboljše izdelke in jih nagradila.

Na sejmišču in nekaterih mestnih prizoriščih se predstavljajo tudi slovenski oblikovalci in podjetja, o čemer smo že pisali. V prihodnjih dneh pa še več o dogajanju v prestolnici oblikovanja.