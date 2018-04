Kuhinje: V pričakovanju novih trendov

Kuhinje, ki si jih ogledujemo na razstavnih prostorih sejmov in v salonih pomembnih blagovnih znamk, so estetsko dovršene in kar kličejo po tem, da bi v njih kaj skuhali. V njih je dovolj prostora za vse vrhunske gospodinjske aparate in pripomočke.

Bela ali črna?

Nove kuhinje so temne, oblikovalci pa jih običajno umestijo v ambient sivih odtenkov, od svetlih betonskih do temnejših antracit­nih, že skoraj črnih. Največkrat so v matirani izvedbi. Sive pa niso le stene, tudi kuhinje so izdelane v temnih, pogosto antracitnih izvedbah, še izbrane vrste lesa so temnejše kot v preteklih letih. Črne so lahko tudi pipe in pomivalna korita.

A bela nikakor ni izginila, saj imajo proizvajalci na voljo celo paleto odtenkov, da lahko zadostijo vsem okusom in željam. Bela barva je v kuhinji še vedno nepogrešljiva, čeprav jo izpodriva črna. Morda se komu zdi nepredstavljivo, da bi imel povsem črno kuhinjo, a zamisli, ki so jih do zdaj predstavili oblikovalci in podjetja, prepričajo. Črne kuhinje delujejo elegantno in izčiščeno ter nikakor ne hladno. V manjših prostorih jih kombinirajo z belimi in lesenimi površinami, v teh primerih gre bolj za belo ali leseno osnovo in črne poudarke, na splošno pa velja, da se lepo kombinirajo z masivnim lesom v temnejših odtenkih.

Ne glede na barve je v kuhinji v ospredju vprašanje kakovosti. Večina proizvajalcev teži k čim kakovostnejšim materialom. V ospredju so naravni materiali, s katerimi v prostor vedno vnesemo domačnost in toplino. Les (na primer oreh, hrast in druge temnejše vrste) v kombinaciji s kamnom, marmorjem in kovino, iz katerih so izdelane delovne površine.

Mešanje slogov

Čeprav se zdi, da prevladujejo izčiščene sodobne kuhinje, pa je tudi v njih priljubljeno mešanje slogov. Opazen je vpliv retro in vintage sloga, največkrat v detajlih, ki dopolnjujejo izčiščene poteze gladkih površin. Za tiste, ki si ne želijo gladkih površin brez ročajev, hkrati pa niti načičkanih rustikalnih izvedb, so si ponud­niki zamislili srednjo pot med sodobno in rustikalno opremo. To je topla in dokaj izčiščena mešanica obeh slogov, v kateri prevladuje les, a v sodobnejšo različici.

V zadnjih letih so priljubljene tudi kuhinje s pridihom industrijskega sloga, ki ga vnese nerjavno jeklo. Iz njega je lahko izdelan delovni pult ali pa ličnice omaric. Poleg tega materiala se pojavljajo še beton, opeka in les. Značilnost tega sloga so tudi odprte police v kombinaciji kovine in masivnega lesa.

Že nekaj časa je v ospredju tudi baker, ena od trendovskih kovin, ki naredijo interier topel. Najdemo ga tako na drobnih predmetih za dom kot večjih kosih, kot so svetila ali klubske mizice. S svojo barvo se lepo poda k sivi in steklu. V kuhinji si ga lahko omislite za drobne predmete, ki jih postavite na police, ali v tem odtenku kupite kakšen gospodinjski aparat, pogumnejši bodo izbrali ročaje v bakreni barvi ali pipo. Ena izmed možnosti so tudi viseče luči, naj bo nad delovnim otokom ali jedilno mizo.

Središče doma

Kuhinja ne glede na barve in materiale ostaja središče družinskega dogajanja, ki ni omejeno le na pripravo hrane in prehranjevanje, ampak gre za druženje ob hrani in nasploh skupno preživljanje časa, ko smo doma. Prostor, odmerjen zanjo, je velik, vsaj na razstavnih prostorih podjetij. V takšni kuhinji se ne sprašujemo, ali bo dovolj shranjevalnih površin, kam umestiti spodnje in zgornje omarice, ali bomo lahko dodali manjši delovni otok, ki si ga tako želimo. Tu je dovolj prostora za ogromen delovni otok. Samoumevne so tudi visoke omare, ki jih zapirajo gladke površine z dodatkom stekla, skozi katero se vidi vsebina. Veliko je odprtih polic. Sicer pa je tudi v domačem okolju kuhinja, ki z jedilnico in dnevno sobo sestavlja tako imenovani osrednji bivalni prostor, postala večja.

In še en trend: vračajo se zelene rastline. Začelo se je z dišavnicami in zelišči, ki so jim namenili niše na delovnih pultih in delovnih otokih, zdaj se zelene rastline bohotijo vsepovsod, lahko visijo izpod stropa v izvirnih okrasnih loncih, lahko so postavljene na police ali pa v visokih okrasnih posodah na vidnih mestih.