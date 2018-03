Sejem Dom 2018: Izbor po merilih graditelja družinske hiše

»Na sejmu so pretežno že znani ponudniki predstavljali svoj klasični izbor, ni pa manjkalo niti manjših razstavljavcev, inovativnih rešitev za različna področja: od gradnje, interierja do zunanje ureditve. Kot novograditelj sem v vsakem sejemskem sklopu našel kaj zanimivega in primernega, kar bi uporabil tudi sam. Nabralo se je 15 izdelkov, ki jih bom bodisi potreboval, so inovativni ali pa jih je zaradi prihajajočih trendov dobro poznati,« pravi Andrej Jager. Prvih osem objavljamo v tokratni številki, preostali pridejo na vrsto prihod­nji teden.

Pergola Hard-Top, Inoxvrbovšek

Tudi nadstreški ob hiši so lahko tehnološko dodelan izdelek. Pergola Hard-Top je izdelek podjetja Inoxvrbovšek iz Laškega, ki še vedno ohranja svojo prvotno funkcijo, poleg tega pa z motorno rotacijo lamel regulirano prepušča do 80 odstotkov sonca, kadar to želimo, medtem ko zaprta zadrži naliv (vodotesna, odporna proti toči, snežni obtežbi, vetru) in nas ščiti pred sončno pripeko. Namenjena je za uporabo vse leto, saj je korozijsko odporna, izdelana iz nerjavnih materialov in naj bi več let delovala brez vzdrževanja. Ima možnost samočiščenja, saj se zaradi posebne oblike lamel vsa nečistoča spira sproti. Mogoče je naročiti pergolo z ogrevanimi lamelami, zato so te lahko vedno suhe, tudi takoj po sneženju.

Okenski sistem Jelofuture, Jelovica

Jelovica iz Škofje Loke se je na sejmu predstavila z novim načinom vgradnje in videza oken. Da bi bilo okno kakovostno, varčno in zanesljivo, ni potrebe po masivnih vid­nih okenskih okvirjih. Zdaj je lahko vse skrito v fasado, kar še dodatno prispeva k eleganci. Prednost novih oken je tudi krajši čas vgrad­nje, z izdelavo notranjih ometov in fasade vred. Okno se ponaša s poravnano linijo krila in okvirja, tako zunaj kot znotraj, brez steklitvenih letvic, ALU-maska na zunanji strani je skrita v fasado, ni niti dodatnih montažnih ali zaključnih letev.

Kamin Chopok, Peči – keramika, proizvodnja keramičnih pečnic

Kamin je pogost dodaten vir ogrevanja, sploh v hišah, ki uporabljajo za osnovno ogrevanje toplotno črpalko. Ponudnikov ne manjka, mojo pozornost pa je priteg­nila ponudba podjetja Peči – keramika, proizvodnja keramičnih pečnic, iz Novega mesta, ki trži kamine proizvajalca Kobok iz Slovaške. Njihov najbolj prodajani model je Chopok. Možnosti izvedbe kamina je več. Na sejmu je bil predstavljen s pravokot­nimi ravnimi vrati, zastekljen spredaj in desno. Z močjo 7 kW bi bil primeren za dogrevanje približno 55 kvadratnih metrov, kolikor znaša površina prostora, kamor bi ga rad vgradil. V notranjosti je obdan s šamotom in ima možnost priklopa na zunanji dovod zraka. Z dolžino 74 cm in globino 47 cm ter sejemsko ceno malo pod dvema tisočakoma bi bil več kot primeren zame.

Radiatorji z dodatki Smart, Bial

Ker je površina slovenskih kopalnic v povprečju skromna, je v njih pogosto premalo prostora za vso opremo, ki bi jo radi namestili vanje. Zato se mi zdijo praktična rešitev radiatorji podjetja Bial iz Celja z dodatki oziroma nastavki Smart. Z namestitvijo na radiator pomagajo posušiti več brisač hkrati, omogočijo več prostora za sveže brisače, na njih pa lažje posušite tudi športno opremo ali čevlje. Poljubno je mogoče izbirati dodatke, njihovo namestitev po višini, barvo ali lastno barvno kombinacijo.

Prezračevalni sistem Paul, E-netsi

Da je prezračevanje z rekuperacijo v sodobni hiši nujno ali vsaj zelo priporočljivo, je že dobro znano. Na spletu je o ugodnih vplivih prezračevanja na zdravje in hkrati na toplotno bilanco stavbe zelo veliko in izčrpno napisano na spletni strani podjet­ja E-netsi iz Ljubljane, ki trži tudi aparat za prezračevanje z rekuperacijo blagovne znamke Paul. Aparat ima več patentiranih rešitev, na primer nekorozivni prenosnik toplote, ki dosega zelo dober izkoristek vračanja toplote. Blagovna znamka Paul je poleg tega razvila različne oblike naprav za montažo na različnih mestih. Zanimivo je, da v podjetju E-netsi ne skrivajo, da imajo dražji izdelek kot konkurenca, saj zaupajo svojemu znanju in izkušnjam z dosedanjimi strankami. Moje zaupanje so si pridobili z odkritim odnosom in odličnim svetovanjem.

Krmiljenje I-tec SmartWindow, Vomi inženiring

Elektronsko krmiljenje zunanjih žaluzij ali rolet je že skoraj standard in stalnica pri vgradnji stavbnega pohištva. Pri Internormu, ki ga je na sejmu zastopalo podjetje Vomi inženiring iz Ljubljane, so takšen izdelek še izpopolnili. Podobno lahko upravljate tudi notranja senčila, z odpiranjem okna prezračujete in nadzorujete odprtost oken. Da lahko z nekaj dotiki na mobilni napravi upravljate svoj dom od daleč, omogoča pametno krmiljenje s tehnologijo I-tec SmartWindow, ki deluje prek aplikacije na pametnem telefonu ali tablici. Aplikacijo si preprosto prenesete iz trgovine App Store ali Google Play.

Toplotna izolacija iz celuloznih vlaken, Isocell

Alternativni izdelek za izoliranje mansarde ali predelnih sten je izolacijski izdelek podjetja Isocell iz Avstrije. Istoimenski izdelek je naravna toplotna izolacija iz celuloznih vlaken, ki je izdelana z recikliranjem čistega in mešanega papirja dnevnega časopisja. Grobo nacefran papir se zmeša z mineralnimi solmi in zmelje s posebnim mlinom. Tako nastane celuloza, ki je odporna proti plesni in je varna pred ognjem. Ima dobre izolacijske lastnosti, po več letih ne izgubi oblike in se ne seseda. Prednost takšne izolacije pred tradicionalnimi vrstami, ki so dobavljive v zvitkih ali ploščah, je, da je nanos enakomerno razporejen in zatesni vse težje dosegljive predele. Tako se kar najbolj izničijo toplotni mostovi.

Stenski elementi JUBHome Wall, Jub home

JUB Home iz Dola pri Ljubljani se je na sejmu predstavil z na prvi pogled že videnim sistemom za gradnjo sten s stiropornimi opažnimi elementi. Vendar ni čisto tako. Elementi JUBHome Wall so namreč namensko razviti in preizkušeni za uporabo na potresno ogroženih območ­jih. Namenjeni so za gradnjo energijsko varčnih masivnih stavb, zagotavljajo zvezen toplot­ni in hidroizolacijski ovoj in zanemarljiv vpliv toplotnih mostov pri stikovanju z drugimi konstrukcijskimi sklopi stavbe. Zaradi armiranobetonskega jedra ima stena visoko raven akumulacije toplote in zakasnjen prehod toplote, kar povečuje toplotno stabilnost objekta. Vgradnja betona poteka brez dodatnega opaženja. Armatura se vgrajuje v vodila in pridržala. Kar pa je morda najpomembnejše, je svetovanje pri projektiranju in izvedbi.