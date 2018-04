Hladilniki in kocke iz bioplastike

Je vsa bioplastika tudi biorazgradljiva?

Vsa bioplastika ni biorazgradljiva. Ravno nasprotno: nekatere vrste bioplastike so lahko celo bolj trajne od plastike, ki jo uporabljamo danes. Prednosti bioplastike so predvsem v nižjem ogljičnem odtisu proizvodnje in manj onesnaženem okolju. Med samo proizvodnjo bioplastike namreč uporabljajo manj kemikalij, kot jih uporabljajo med proizvodnjo konvencionalne plastike. Težava pri bioplastiki lahko nastane zaradi razširjenega prepričanja, da je biorazgradljiva oziroma jo lahko odvržemo kar na domač kompost. Strokovnjaki opozarjajo, da bomo morali tudi z odpadki iz bioplastike ravnati na podoben način kot z odpadki iz konvencionalne plastike.

Bioplastike ne proizvajajo zgolj iz koruznega škroba ali sladkornega trsa. Turška inovatorka Elif Bilgin je leta 2013 osvojila nagrado Science in Action, saj je kot šestnajstletno dekle uspela proizvesti bioplastiko iz bananinih olupkov. V proizvodnji se uporabljajo še skorja od manga in krompirjevi olupki (iz teh proizvajajo embalažo za čokolado Snickers v Evropi).

Bioplastika je narejena iz koruznega škroba ali sladkornega trsa, možno pa jo je reciklirati. Ogljični odtis bioplastike v primerjavi s plastiko, ki jo poznamo danes, je za 80 odstotkov nižji.

Electroluxu je bipolimere, ki so jih uporabili v proizvodnji, dostavilo podjetje NatureWorks. Jan Brockman z Electroluxa je pojasnil, da je podjetje zavezano z »razvoju inovativnih in trajnostnih gospodinjskih aparatov«. Novi hladilnik, ki bo imel več delov iz bioplastike, je še v razvoju in nima določenega datuma, kdaj naj bi prišel na prodajne police.

Lego je v začetku meseca sporočil, da bo drevesa, liste in grmičke izdeloval iz plastike rastlinskega izvora. Nove kocke bodo narejene iz polietilena, katerega osnova bo sladkorni trs. V Legu so nov material že preizkusili, saj mora ustrezati strogim standardom kakovosti in varnosti, ki jih zahteva omenjena družba. »Starši in otroci ne bodo zaznali razlike med plastiko, ki jo uporabljamo zdaj, in plastiko rastlinskega izvora, saj ima biopolietilen enake značilnosti kot konvencionalen,« so pojasnili. Do leta 2030 naj bi celotna proizvodnja plastičnih kock temeljila na sestavinah, ki bodo prijazne okolju.