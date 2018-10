Fasada ni le strošek, je vaša investicija

Zakaj izbrati fasadni sistem JUBIZOL? JUB zagotavlja do 25-letno garancijo ter dolgoročno in premišljeno naložbo v toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL.

Povečajte estetsko vrednost objekta.

. Močna tehnična podpora in dodatne storitve : priprava tehnologije za izvedbo toplotne izolacije fasade in izračun potrebnega sidranja, izračuni gradbene fizike, izdelava barvne študije objekta in sodelovanje z drugimii udeleženci pri projektu.

Vrhunsko kakovost fasade JUBIZOL potrujejo kupci v več kot 30 evropskih državah.