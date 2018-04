Odprte hiše: Na ogled blizu 90 stavb in prostorov

Po svetu prirejajo arhitekturni festival Open house že 27 let in vsako leto privabi skoraj milijon obiskovalcev. Njegov koncept je zelo preprost: obiskovalcem omogoča osebno izkušnjo v kakovostni arhitekturi ter spodbuja k spoznavanju prednosti in kakovosti grajenega prostora.

Program in prijava

Vse objekte iz programa festivala si lahko ogledate na www.odprtehiselovenije.org in se na spletu prijavite za ogled. Prijave so obvezne za vse objekte.

Konec tega tedna bo za brezplačen ogled z vodenjem v Sloveniji na voljo skoraj 90 objektov. Največ je zasebnih hiš in prenov­ljenih stanovanj, industrijskih in športnih objektov, prenovljenih stavb kulturne dediščine in izobraževalnih inštitucij (vrtcev in šol), v katere navadno ni mogoče vstopiti na tak način. Ogledi bodo najbolj skoncentrirani v Ljubljani in Mariboru, nekatere odlične arhitekturne rešitve bo mogoče spoznati tudi v drugih slovenskih krajih, s svojimi prvimi realiziranimi projekti se bo predstavila tudi mlajša generacija arhitektov.

Poleg obiskov na terenu festival Odprte hiše omogoča praktično izmenjavo znanja s pod­ročja graditve objektov in urejanja prostora ter spodbuja načrtovalsko stroko, strokovnjake v industriji in izobraževanju, politike, gospodarstvo in širšo javnost k učinkovitejšemu dialogu na tem področju.