Makak ostal brez sebka in avtorske pravice

Sojenje se je vleklo, saj je PETA hotela dokazati, da imajo živali pravico do lastnine. Ko so tožbo zavrnili, se je PETA pritožila. Po zavrnjeni pritožbi pa se je Slater z organizacijo dogovoril, da bo 25 odstotkov prihodka, ki ga je imel z legendarnim sebkom, namenil organizacijam za ohranjanje primatov.

»Na organizaciji PETA in David Slater se strinjajo, da primer osvetljuje izredno pereč problem o pravicah bitji, ki niso ljudje. Zaradi tega bodo boj nadaljevali skupaj,« je bilo zapisano v skupni izjavi. Slater upa, da bo po dogovoru lahko v miru nadaljeval s svojim življenjem in kariero, v okviru katere svet opozarja na ogrožene živalske vrste.

Spor glede pravic makakov se je začel leta 2011, ko je David Slater nekaj dni preživel v družbi ogrožene vrste makakov na Sulaveziju, uspel pridobiti njihovo zaupanje in nastavil fotoaparat, s katerim so se opice lahko fotografirale. Eni je uspelo posneti zabavni sebek, ki ga je v svet poslala Wikimedia. Na Wikimediji pod fotografijo niso navedli Davida Slaterja kot avtorja, saj so vztrajali, da se je makak fotografiral sam, živalim pa ne pripada avtorska pravica, zato je fotografija v lasti javnosti in jo lahko uporablja vsakdo. Slater je zadeve videl drugače in pojasnjeval, da fotografija ne bi nikoli nastala, če ne bi bilo njegovega fotoaparata in truda, ki ga je vložil, da je pridobil njihovo zaupanje. V spor se je nato vmešala še PETA, ki je proti Slaterju vložila tožbo za kršitev avtorske pravice, makaka pa je omenjala kot »mlajšega moškega« z imenom Naruto, čeprav je fotograf trdil, da je na fotografiji samica.