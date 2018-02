Ko poberemo iztrebek za našim psom, si ga ogledamo in tako dobimo informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Vidimo, katera prehrana mu škodi in kakšna je primerna zanj, ter ali ima vneto črevo in drisko. V pasjih iztrebkih je veliko število bakterij in med njimi so nekatere odgovorne za pojav bolezni (Campylobacter, Salmonella, Yersinia in E. coli), navajajo na Veterinarski fakulteti in dodajajo, da je iztrebke treba pobirati tudi iz higienskih razlogov. Nekatere bakterije so lahko odporne na antibiotike. Poleg njih pa so v iztrebkih tudi paraziti, ki so škodljivi za druge pse in ljudi, najbolj izpostavljeni pa so otroci z oslabljenim imunskim sistemom. Pasje iztrebke moramo pobirati tudi iz okoljskega vidika, saj onesnažujejo zemljo in vodo s patogenimi klicami in antiparazitiki.

V mešane odpadke

Iztrebki ne sodijo med biološke odpadke, temveč med splošne komunalne odpadke. Pobiranje mora biti del odgovornosti vsakega lastnika psa, ki se mora zavedati, kako neprijetno je, če nekdo med sprehodom v naravi stopi na pasji iztrebek, ali pa nanj naleti kakšen otrok v bližini igrišča. Poleg tega pa so določene tudi globe za nepobrane iztrebke, ki se – odvisno od občine – gibljejo okoli 100 evrov.