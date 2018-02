Sorte krompirja: večino novosti preizkusijo v Sloveniji

Primernost večine novih sort v sezonah pred prodajo preizkusijo na različnih koncih Slovenije, pri čemer je pomembna primerjava z že uveljavljenimi. V spodnjem pregledu se osredotočamo na nove sorte in tiste, ki so primerne za vrtičkrje. Ti se lahko najpogostejšim težavam pri pridelavi izognejo ali jih omejijo s sajenjem zgodnjih sort, ki dozorijo pred izbruhom krompirjeve plesni, in izbiro na bolezni odpornih.

Za vrtičkarje manjše pakiranje

V podjetju Roko med novostmi izpostavljajo zelo zgodnjo sorto z rumenim mesom avanti, primerno za kuhanje in pečenje, in galo z rumenim mesom, ki se skladišči vse do naslednje jeseni. Poleg njiju za pridelavo v letošnji sezoni priporočajo od najzgodnejših še sorte actrice, montreal in colomba, ki so tudi zelo rodne ter odporne proti suši in vročini, sledijo jim kresnik, marabel, adora, evora, annabelle, mozart in monte carlo. Po besedah Anke Purgaj Puž je seme pri vrtičkarjih zelo priljubljene zgodnje sorte kresnik z belim mesom (tip kifeljčarja) pridelano v Sloveniji. Adora in marabel sta zelo poznani in razširjeni sorti, evora je sorta z belim mesom, ki se dobro skladišči, annabelle ima podolgovate in manjše gomolje, ki se lahko pečejo s kožico in so odličnega okusa, mozart in monte carlo z rdečo kožico se dobro skladiščita. Mozart lahko s svojimi izboljšanimi lastnostmi nadomesti v Sloveniji zelo priljubljeno rumenomesnato desiree, medtem ko ima monte carlo belo meso. Obe sta primerni za kuhanje, pečenje in cvrtje.

Za vrtičkarje ponujajo semenski krompir v majhnih pakiranjih po 2,5 kg, 3 kg in 5 kg, katerih gomolji so večinoma netret rani, med njimi so tudi kresnik, avanti, adora, colomba, actrice in marabel ter montreal.

Za ekološko pridelavo je namenjen semenski krompir, pridelan po načelih ekološkega kmetovanja: na izbiro sta zgodnja sorta marabel in srednje pozna solara.

Red lady je lahko božični krompir

Med sortami, ki jih na trgu zastopa Semenarna Ljubljana, so po besedah Maje Vrisk letošnje novosti prada, belmonda ter 7 four 7 in red lady.

Prada je zelo zgodnja, primerna za svežo porabo in krajše skladiščenje. Je zelo dobro odporna proti virusu Y, zmerno odporna proti krompirjevi plesni in odporna proti nematodam Ro 1 in Ro 4. Ima svetlo rumeno meso. Podobna je barva mesa pri zgodnji sorti belmonda. Odlikuje jo zelo dobra odpornost proti krompirjevi plesni in suši. Enaka odpornost proti plesni je značilna za srednje pozno belomesnato red lady, ki je v sredozemskih krajih znana tudi kot »božični krompir«. Če je letina ugod­na, jo je mogoče saditi konec julija ali začetku avgusta in jo pobirati novembra ali decembra. Srednje zgodnja je tudi bela sorta 7 four 7, ki je deklarirana kot dobro odporna proti krompirjevi plesni in nematodam Ro 1 in Ro 4.

Za ekološko pridelavo je za vrtičkarje semenski krompir na voljo v manjšem pakiranju, netretirano pa je seme sort celtiane, belmonda, matascha in red lady.

Večinoma netretirano seme

Letošnja ponudba podjetja Agrosaat po besedah Jožeta Moharja vključuje slovenske sorte krompirja Kmetijskega inštituta (KIS) in nemške sorte žlahtnitelja Europlant. Izjema je sorta savanna, katere žlahtnitelj je IPM iz Irske. Med slovenskimi si po zgodnosti sledijo KIS vipava, KIS kokra, KIS krka, KIS sora in KIS mura, od tujih pa anuschka, bellarosa, elfe, marabel, concordia, red fantasy, savanna, bernina, otolia in jelly.

Sorta KIS vipava (z belim mesom in vijoličasto kožico, ki se razbarva po kuhanju) je zaradi zgodnosti zelo primerna za vrtičkarje, lahko se tudi skladišči. Za vrtičkarski in ekološki način pridelave je zaradi odpornosti proti krompirjevi plesni dobra izbira tudi KIS kokra (z rumenim mesom), KIS krka (z mesom krem barve) je primerna za lažja tla in za ozimnico, medtem ko je za ozimnico najbolj priljubljena KIS sora (z belim mesom) zaradi poznejše pridelave le omejeno primerna za vrtičkarje. Za ozimnico je primerna tudi KIS mura s krem belim mesom.

Zelo zgodnje tuje sorte, ki so zaradi te lastnosti primerne za vrtičkarje, so anuschka, ki ima rumeno čvrsto meso, bellarosa z rdečo kožico in rumenim mesom, ki je zaradi dobrega skladiščenja primerna za ozimnico, in elfe s čvrstim rumenim mesom. Zaradi odpornosti je med vrtičkarji zelo priljubljena tudi zgod­nja sorta marabel z rumenim mesom. Vse štiri so primerne za ekološko pridelavo.

Concordia je srednje zgodnja sorta, ki še vedno ni prepozna za vrtičkarsko pridelavo. Ima rumeno meso, ki med gurmani slovi po kakovosti. Red fantasy z rdečo kožico in rumenim mesom se je uveljavila kot nadomestilo za sorto desiree, primerna je za pridelavo ozimnice. Zanjo se obnese tudi belomesnata savanna, ki je zelo odporna proti suši, a je manj primerna za ekološko pridelavo. Bernina je nova srednje zgodnja sorta z rumenim solatnim mesom in odlično odpornostjo proti suši in vročini, manj primerna za ekološko pridelavo, medtem ko je nova otolia z rumenim mesom široke uporabnosti zelo odporna proti vročini, krompirjevi plesni ter črni listni pegavosti, zaradi česar se obnese za ekološko pridelavo ozimnice – tudi za vrtičkarje. Jelly z rumenim mesom prav tako odlikuje odpornost proti suši in boleznim, zato je primerna za ekološko pridelavo ozimnice.

Vse sorte v ponudbi Agrosaata, z izjemo savanne, so netretirane. Ljubiteljskim pridelovalcem Jože Mohar svetuje sajenje zgodnejših, ki praviloma uidejo krompirjevi plesni in drugim boleznim krompirja, ter tistih, ki so dobro odporne proti boleznim in vročini, kakršni smo bili priča lani. Kot ekološko pridelano seme so na voljo tri: KIS kokra, pakirana po 25 in 3 kg, marabel in jelly (pakirani po 25 kg).

Manitou za pražen krompir

Alenka Zupan iz podjetja Interseme iz Ljubljane kot nove sorte v majhnih pakiranjih in zato še posebno primerne za vrtičkarje priporoča constance, esmee, manitou in gatsby.

Constance je srednje zgodnja sorta s svetlo rumenim mesom, primerna je za vse vrste tal in odporna proti sekundarni rasti in pokanju. Esmee je zgodnja sorta z rdečo kožico in rumenim mesom, primerna je za pridelavo zgodnjega krompirja in tudi glavnega pridelka, saj se izvrstno skladišči. Srednje pozna manitou z rdečo kožico in svetlo rumenim mesom je primerna za svežo porabo in daljše skladiščenje in je lahko nadomestilo za sorto desiree. Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je manitou leta v letih 2007, 2009 in 2016 izbralo za zmagovalno sorto.

Srednje pozna sorta gatsby s krem belim mesom je močna in odporna proti plesni, krastavosti in črni nogi.

Kot ekološko seme so na voljo sorte carolus, pakirana po 3 kg, v 25-kilogramski embalaži pa alouette in agria.

KIS sora predvsem za profesionalne pridelovalce

Po besedah dr. Petra Dolničarja s Kmetijskega inštituta Slovenije je bila zadnja sorta krompirja, ki so jo požlahtnili na KIS, KIS savinja. Je srednje zgodnja, z zelo velikim pridelkom, prvi pridelek je že v juniju. Oblikuje srednje veliko število okroglo ovalnih, debelih gomoljev s plitvimi očesi. Meso je belo, kožica svetla. Primerna je za kuhanje in pečenje od junija do pomladi, saj se dobro skladišči. Odporna je proti krompirjevi plesni na listih, zato je primerna tako za ekološko pridelavo kot pridelavo na vrtovih.

Na voljo so še druge slovenske sorte: KIS sora, vodilna izjemno kakovostna bela sorta za ozimnico, je primerna za težja tla in profesionalne pridelovalce; KIS mirna je pozna sorta za ozimnico, ki se dobro skladišči; KIS krka je srednje pozna sorta za ozimnico z belim mesom, tolerantna na sušo in zato primerna za lahka tla; KIS kokra je srednje pozna sorta za ozimnico, odporna proti krompirjevi plesni na listih, zaradi česar je primerna za ekološko pridelavo in pridelavo na vrtovih; KIS vipava je zgodnja sorta z belim mesom in vijoličasto kožico, primerna za pečenje, dobro se skladišči do pomladi; KIS slavnik pa je zelo zgodnja sorta z lepimi dolgimi ovalnimi gomolji z rumenim mesom.