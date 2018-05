Vrtna svetovalnica: V znamenju zdravih cvetličnih kombinacij

Rovi v poganjkih pelargonij

Že nekaj let zapored se mi v nasadih pelargonij bršljank (vsako leto kupim nove sadike in jih posadim v koritca ali lončke) pojavlja težava z nekakšnimi gosenicami, ki naredijo rove v stebla mladih poganjkov. To opazim, ko začnejo vršički odmirati. V stebelcih je dobesedno rov, včasih je poganjek tudi »pregrizen«.

Moje bršljanke večkrat obletavajo drobni metuljčki, v rovih stebelc pa odkrijem (bolj tanke) gosenice ali pa so že prazni. Kako se lahko znebim škodljivca?

Metka iz Vrtojbe

ODGOVOR STROKOVNJAKA:

Rastline vam uničujejo ličinke pelargonijevega bakrenčka (Cacyreus marshalli). Rjavi metuljčki, veliki od 2 do 2,5 cm, odložijo jajčeca na cvetne popke. Krila imajo rjava ali bronasta z belo črto. Spodnja stran je sivo-rjava, s temnejšimi pasovi, prepletenimi z belo barvo, kar ustvarja vzorec. Moški in ženski metulji so si po videzu podobni. Po valjenju se zelene dlakave ličinke hranijo na cvetnih brstih, mladih listih in mehkih steblih gostiteljske rastline, običajno iz rodov Pelargonium in Geranium. Gosenice v štirih tednih zrastejo do centimetra dolžine, vrtajo v stebla, kar povzroča poškodbe in uvelost napadenih poganjkov. Najrajši se zabubijo v odebeljenem spodnjem delu cvetnega peclja. Razvoj od jajčeca do novega metulja traja približno 60 dni. Vidne gosenice kontaktno zatiramo z naravnim insekticidom na osnovi naravnega piretrina, ki je v prosti prodaji. Žal so ličinke v notranjosti stebla dobro zavarovane in v tem primeru pomagajo le zelo močni sistemični insekticidi.

V korak s trendi

Vsako leto posadim klasično balkonsko cvetje, letos pa bi bila rada malo bolj v koraku s časom. Mi lahko napišete, kaj je letos moderno?

Stanka iz Lašč

ODGOVOR STROKOVNJAKA:

Že desetletje nam tudi slovenski vrtnarji s pestro izbiro novosti omogočajo vsako leto drugačno ustvarjanje. Metri ene vrste rastlin so neizogibno preteklost. Modni trendi za balkone nam letos narekujejo naslednje: