﻿ Imamo lahko veliko dreves denarja

Po feng shuju lahko privlači denar katerakoli rastlina, ki je močna, polna življenja in zdrava, saj njena energija vpliva na finance. Še bolje je, da ima liste, katerih oblika spominja na kovance in s tem simbolizira denar. Poleg že omenjene krasule veljajo za drevesa denarja tudi vodna pahira, zamija, zlati potos ali sinapsus, poprovkasta pilea in bambus sreče. Rastlina, ki ohranja zdravje in privabi denar, je tudi sobni bršljan, bogastvo pa naj bi privlačila tudi vijoličasta orhideja, a ne koderkoli, temveč sredi jedilnice (!). Najbrž ni naključje, da so vse zelo nezahtevne za oskrbo.

Krasula (Crassula vvata) ali tolstica, kot ji tudi opravimo, je ena izmed najbolj trpežnih rastlin. Rada ima dobro osvetljeno mesto z nekaj urami neposredne sončne svetlobe. Temperatura v prostoru se mora gibati med 18 in 24 stopinj Celzija. Tolstica mora biti presušena, preden je zalita. Če ji privoščimo obdobje zimskega mirovanja, nam spomladi zacveti.

Vodna pahira (Pachira Aquatica) – za to lončnico je značilno prepleteno deblo, ki skupaj z velikimi dlanastimi listi daje videz drevesa Poleti ima rada sobne temperature, medtem ko ji v zimskem bolj ustreza, če jo prestavimo v neogrevan prostor. Zmerno jo zalivamo, voda ne sme nikoli stati v podstavku. Ne mara neposrednega sonca. Zelo je hvaležna za redno pršenje, s katerim vzdržujemo zračno vlago.

Zamija (Zamioculcas zamifolia) je priljubljena zaradi svetleče grmičaste rasti. Ima pokončna, mesnata, spodaj nekoliko odebeljena stebla, na katerih rastejo temno zeleni bleščeči listi z voskastim videzom. Oskrba je zelo nezahtevna. Prav dobro namreč prenaša malo manj svetlobe in zračne vlage. V naravnem okolju naredi poganjke z zelenimi ali belimi cvetovi, podobnimi, kot jih imajo flamingovci, če imate srečo, pa cveti tudi v sobi. Optimalna poletna temperatura je od 20 do 30 stopinj, minimalna 10 stopinj C. Ker je napol sočnica, je ne smemo prepogosto zalivati.

Poprvokasta pileja (Pilea peperomioides) izvira iz Kitajske, zato je pogosto pravijo tudi kitajski dolar. Zaradi nezahtevne vzgoje je zelo primerna za začetnike. Potrebuje veliko svetlobe, a ne neposrednega sonca. Poleti jih zalivamo trikrat, pozimi enkrat na teden in redno pršimo. Ljubše so ji nižje temperature. Najprivlačnejše so mlade kompaktne rastline, zato jim je treba redno ščipati vršičke, da se obrastejo.

Bambus sreče je skupek poganjkov, ki sodijo v vrsto imenovano Dracaena sanderiana, torej je njeno komercialno poimenovanje »ponaredek«, saj le spominja na bambus. Menda prinaša denar posebej osem skupaj posajenih poganjkov. V zadnjem času se namesto v lonček pogosto postavijo kar v vodo, v kateri odženejo korenine.

Zlati potos (Epipremnum aureum) je izredno nezahtevna rastlina, ki dobro prenaša nihanje temperature kot tudi pomanjkanje svetlobe. Tudi zalivanja ne potrebuje prav pogosto, in ni zelo občutljiv na pomanjkanje zračne vlage. Poganjki zlahka poženejo korenine tudi v vodi, zato gospodinje z njihovimi poganjki rade napolnijo obešanke.