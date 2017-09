10 preživetih trendov za urejanje doma

Vse v belem

Živeti na oblaku je prijetno, a ni več moderno. Čeprav nekateri urejevalci domov vztrajajo pri beli barvi, pogled na belo kuhinjo, mizo, stole, pult in ostalo pohištvo sproža dolgočasje in monotonost. Čas je za barve: temno morda preproga, raznobarvne blazine na kavču in zavese z različnimi vzorci so odličen začetek.

Ostri robovi

Kakšen oster rob sem in tja je sprejemljiv, a čas je za zaobljeno pohištvo in okrogle mize. Takšno pohištvo prinaša mir, udobje in pobeg od neprestanega kaosa informacij, v katerem živimo. Poleg tega pa ne pušča modric med sesanjem stanovanja.

Table

Table, na katere lahko pišete s kredo, se odlično podajo v majhno kuhinjo ali otroško sobo. Čeprav je videz starih učilnic prinesel nostalgijo v dom, se zdaj zdi kot preživet trend. Napise morate pobrisati in razmisliti o tem, da bi tablo zamenjali za rolo reclikliranega papirja, na katerega boste zapisali vse, kar vam pade na pamet.

Marmorni pult

Nič ni bolj iz mode kot marmorni pult v kuhinji. Tudi nerjavno jeklo ne daje občutka domačnosti. Izberite raje pult, ki bo sporočal nekaj posebnega. Trenutno so priljubljeni pulti iz masivnega lesa, kjer ima vsak unikaten videz, grče in letnice pa pripovedujejo svojo zgodbo.

Ogledala

Pravilna postavitev ogledal v majhnem stanovanju lahko naredi čudež. Vsak dom potrebuje kakšno veliko ogledalo, a več njih prostor hitro spremeni v Čudežno deželo. V hiši obdržite po eno ogledalo v vsaki sobi.

Vreče za sedenje

Pozdravljena devetdeseta! Čeprav se vreče za sedenje še vedno prodajajo v trgovinah s pohištvom, so primerne le za otroške sobe in barvno popestritev študentskih sob. V modernih dnevnih sobah so njihovo udobje že zdavnaj zamenjali kavči vseh oblik in velikosti.

Pohištvo, ki ste ga naredili sami

Le kdo si ne želi narediti nekaj s svojimi rokami in nato to vsem pokazati? Pohištvo, ki na naredite sami, je v zadnjih letih postalo že skoraj nujna oprema vsakega doma. En kos takšnega pohištva govori o vaši kreativnosti, polno stanovanje takšnega pohištva pa že meji na obsedenost.

Televizija nad kaminom

Televizija je za spremljanje vaših najljubših nanizank, kamin pa za sproščanje in romantične večere v dvoje. Če postavite televizijo nad kamin, potem obema vzamete tisto, kar prinašata v vaš dom. Televizijo postavite proč od kamina in pustite, da ta zasije v svoji popolnosti.

Dekoracija na stenah

Soba, opremljena z rogovi, je lahko odlična popestritev kakšne koče sredi gozda. Pri stenski dekoraciji velja previdnost: nekaj kosov naj visi v sobi ali dveh, vsekakor pa ne po celem stanovanju ali hiši. Rogove lahko prestavite nad kamin – tja, kjer je prej stala vaša televizija.

Rustikalni kič

Nič ni bolj privlačnega kot zdelana miza s kmetije. Vendar pa rustikalno pohištvo svoj namen doseže le, če je v omejenem številu. Kose starega pohištva postavite na mesta, kjer bodo opaženi.