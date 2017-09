Hamburger ali hot dog? Ne, kaj pa kumarica

Nenavadnih oblik pohištva smo že veliko videli, tudi oblazinjenega, mnogokrat na meji dobrega okusa in kiča. A če ne drugega tako podjetja in oblikovalci vzbujajo pozornost. Pod omenjeno zofo in počivalnik v obliki hrane so se podpisali v oblikovalskem studiu Job, ki za Seletti oblikujejo kolekcijo pohištva hitre prehrane (Fast food furniture), v kateri so ikone ameriške pop kulture. Poleg omenjenih kosov so v njej še svetilka v obliki banane, pa okrasne blazine, ki posnemajo kumaro in paradižnik.

Poleg omenjenega so med novimi tudi naslanjači, ki po obliki ne izstopajo, zato pa je toliko bolj vpadljiva tkanina, v katero so odeti. Ali bi si jo lahko predstavljali v domači dnevni sobi, pa presodite sami.

Ogledali in preskusili pa jih boste lahko ta konec tedna v Parizu na sejmu Maison & Objet, kjer jih bodo predstavili širši javnosti.

Nizozemski oblikovalski biro Studio Job, sestavljata oblikovalca Job Smeets in Nynke Tynage, ki sta se spoznala na fakulteti v Eindhovnu na Nizozemskem in dve leti po diplomi ustanovila svoj studio, ki danes deluje v Amsterdamu in Antwerpnu. Kot pravita, pri svojem delu stremita k umetniškemu pristopu, ki se ne ozira zgolj na funkcionalnost. Vizija, ki jo zagovarjata, temelji na ekstravaganci, preobilju in kiču.