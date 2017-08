Odprta vrata: Kmetija - vas v malem

Udobja bo več kot v prejšnjih sezonah, pravi scenografka Gordana Kazič, bo pa osemnajst tekmovalcev zaradi večje domačije bolj utrujenih, saj večje imetje prinaša več dela in večjo odgovornost. Lokacijo za postavitev kmetije je več ljudi iskalo vsaj dva meseca. Predlogov je bilo veliko, zmagala pa je posest, ki se je vsem zdela najbolj romantična in idilična. Po besedah Kazičeve so se v posest ob Copekovem mlinu, izletniški točki v Mali Polani na obrobju Polanskega loga, vsi takoj zaljubili. Vas v malem je odmaknjena od naselij, da tekmovalci ne bodo motili okoliških prebivalcev in bodo hkrati varni pred radovedneži.

Vsi objekti, ki so jih postavili v samo mesecu dni, so leseni. Strehe so pokrili s strešniki, ki so jih patinirali in pobarvali, da so videti starejši. Vsi objekti, kjer se bo zadrževalo 18 tekmovalcev, spominjajo na čas, ko so se ljudje vozili še z vozovi in knjige brali v soju sveč. »Potrebnih je bilo več plasti in nanosov različnih materialov, da smo dosegli starinski videz,« je pojasnila Gordana Kazič in pohvalila ekipo patinerjev, ki je uspešno zavrtela čas nazaj. Notranja oprema se zdi, kot da bi jo našli na Divjem zahodu. V dveh spalnicah in sobi za glavo družine v obeh hišah so oljne svetilke, starinski umivalniki (leseno ali železno stojalo z umivalno skledo), nekaj stolov in miz ter tapeciran kavč. Glavna jedilna miza je dolga tri metre in ima dve klopi, le glava družine sedi na stolu. »Nekaj predmetov smo dobili z okoliških domačij, druge pa po oglasih in na bolšjem trgu,« je pojasnila Gordana Kazič. Luksuza ni, pohištvo je rab­ljeno, vendar še vedno uporabno. »Nekateri kosi so potrebni manjših popravil, da našim tekmovalcem ne bo zmanjkalo dela,« je dodala.

V hišah, kjer bodo več tednov prebivali bodoči »kmetje«, ni tekoče vode, stranišča, kopalnice in elektrike. »Mislim, da bodo lažje preživeli brez elektrike kot pa brez stranišča,« je prepričana sogovornica, ki meni, da bo zanimivo videti, kako bodo v prvih dneh, dokler si ne bodo uredili prostora, kamor gre še cesar peš, poskrbeli za osebno higieno. »Ni najbolj udobno, se pa da preživeti,« je pripomnila. Tudi glede ležišč se bodo morali tekmovalci znajti sami. Ogrodja za postelje imajo, a brez žimnic, po njenih besedah pa lahko spijo tudi na tleh.

Kmetija ima velik vrt in hlev, v katerem bodo prebivale krave, koze, ovce, prašiči in kokoške. Nekatere predmete moderne dobe, kot so šampon, krema za obraz, plastične kangle za zalivanje in podobno, bodo lahko kupili v lično urejeni trgovini. Največji objekt na posestvu je arena, v kateri se bodo udeleženci pomerili med seboj v znanju, spretnostih in moči. Scenografka pričakuje, da bo največ opravljanja in druženja ob štirni, kjer se bosta smela hkrati zadrževati samo dva stanovalca.

Tekmovalci se bodo znašli na pustolovskih delovnih počitnicah, na katerih se bodo za nekaj časa morali odpovedati udobju, je pojasnila Kazičeva. Kaj se bo zgodilo z vasico v malem po snemanju, še ni znano. Sogovornica upa, da kaj uporabnega.