Popravilo vrat ni edino, kar krije asistenca za dom

Ko morate nujno popraviti vrata, ko potrebujete popravilo vodovoda ali ogrevalnega sistema, ko morate ukrepati hitro, sicer boste tvegali še večjo škodo, ni treba biti sam svoj mojster. Pomaga lahko zavarovanje domske asistence.

Z zavarovanjem domske asistence vam je na voljo:

nujna pomoč obrtnikov, asistenčni center sodeluje z več kot 200 različnimi izvajalci,

storitve varovanja doma, na primer varovanje doma zaradi vloma,

prevoz in začasna namestitev, v primeru, da v stanovanju ne morete bivati, dokler ga ne obnovite,

odpiranje vhodnih vrat zaradi okvare ključavnice ali nastalih poškodb zaradi vloma

posredovanje informacij o postopku reševanja posledic nujnega primera.

Zavarovanje domske asistence v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za največ 6 nujnih primerov. To so nenadni in nepričakovani dogodki, ki se zgodijo doma in bi brez hitrega ukrepanja lahko povzročili dodatno škodo. Ob katerih primerih beležijo največ klicev in kako je organizirana pomoč, preberite na portalu Vse bo v redu.

Zavarovanje lahko sklenete pri požarnem zavarovanju z izlivom vode ali pri zavarovanju stanovanjskih premičnin. Vključeno pa je tudi v vse pakete zavarovanja DOM.

Asistenčni center je 24 ur na dan in vse dni v letu dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 2864. Enostavna prijava primera je mogoče tudi prek aplikacije Triglav Asistenca.