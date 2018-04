Od temeljne plošče do venca na zadnji vrsti opeke za ostrešje smo prišli v slabih dveh mesecih.

Zidarji so zidali, jaz pa sem z vodjo gradbišča pregledoval načrt in mu posredoval svoje želje in zahteve. Okna bodo zastirale žaluzije, zato so preklade nad okni zamaknili tri centimetre v notranjost. V to režo bom kasneje zalepil izolacijo za preprečitev toplotnega mostu. Nekoliko smo spremenili tudi uporabnost prostorov. Združili bomo kopalnico in WC, ki sta po načrtu ločena. Zdaj smo že vedeli, da bomo kmalu štirje, zato bomo prosto sobo namenili za shrambo. Po načrtu je med kuhinjo in dnevno sobo predvidena predelna stena. Tu smo očitno imeli kratek stik, saj so jo postavili kljub temu, da je bilo dogovorjeno drugače. Res je nisva želela, zato ni bilo druge rešitve, kot da so jo podrli. Hišo bomo ogrevali s toplotno črpalko, zato smo iz kurilnice črtali tudi dimnik. Tako ostane samo eden, v dnevni sobi za kamin.

V štirih dneh so bili zidovi pripravljeni, da se opaži strop za prvo ploščo. Najprej so opažili obod hiše, nato še bodoči strop. Neopaženo so pustili le luknjo, kjer bodo stopnice. Pripeljali so mreže in jih prekrivajoče se razporedili. Po položeni prvi vrsti armaturne mreže so nam zidarji dali dva dni, da smo razpeljali inštalacije. V tem času smo napeljali električne vodnike oziroma kable na vsa mesta, za katera smo predvideli da bo v prihodnje potrebna elektrika. Hiša bo morda imela tudi prezračevalni sistem, zato sem določil tudi preboje v plošči. Naredil sem tudi opaž, kjer bo luknja v kurilnico, skozi katero bodo potekale prezračevalne cevi. Enak, vendar manjše dimenzije, smo naredili opaž tudi za dimnik. Zdaj je bilo vse pripravljeno za polaganje druge vrste armaturne mreže.

Vlivanje stebrov

Zalili so prvo ploščo. Dovolj so bile že tri hruške, približno 15 m3 betona se je v slabih dveh urah razlilo v plošče in v stebre pod njo. Zanimivo je bilo, kako so vnaprej pripravili votle betonske bloke za vlivanje stebrov. Na dnu vsakega stebra so izrezali luknjo dimenzije 10 x 10 cm in jo opažili z lesom. Zakrpana luknja, ki ni bila zrakotesna, je odlično opravila svojo funkcijo in prepustila zraku prosto pot, ko je tekoči beton zatekal z vrha vse do tal bodočega betonskega stebra. S tem so zagotovili, da se v beton znotraj stebra niso ujeli zračni mehurji, ki bi oslabili konstrukcijo.

Do zdaj je šlo vse po načrtu razen vremena. Na dan, ko so ploščo vlivali, bi bil popoldanski dež več kot dobrodošel. Kljub temu da je bil april, je bil lep vroč dan. Odlično vreme za sprehajanje na pol ure z vrtno cevjo po novi betonski skulpturi in zalivanje. So bili pa povsem drugačni naslednji dnevi. Štirinajst dni dežja, velika noč in dan upora proti okupatorju so bili dejavniki, ki so pripeljali do popolne stagnacije. Prišel je maj in z njim lepo vreme. S polno paro naprej.

Začeli so z zidanjem sten v mansardi. Tudi tukaj smo naredili nekaj sprememb. Ker v načrtu ni predvidenega prezračevalnega sistema, smo za tla predvideli dodatnih 8 cm prostora, ki jih bomo potrebovali za prezračevalne cevi. Debelina tal od temeljne plošče do vključno talne obloge bo 19 cm. 8 cm višine bomo porabili za stiropor (vmes bodo prezračevalne cevi), 5 cm za talno gretje, 5 cm estriha in dober centimeter za talno oblogo.

Dodatno smo v mansardi pozidali tudi steno in iz odprtega prostora, ki je po načrtu predviden za dnevno sobo, naredili spalnico. Zamenjali smo tudi kopalnico in garderobo. Ker ne želiva kadi, je bila kopalnica po načrtu prevelika, garderoba pa bi lahko bila večja. Sprememba je vplivala zgolj na postavitev kanalizacijske cevi.

Nad spalnico v mansardi so vlili betonsko ploščo. Tudi tukaj sem pred vlitjem nastavil cev, ki so jo oblili, da je v plošči ostala luknja za cevi prezračevalnega sistema.

Nad ploščo je planirana ravna streha, zato so po tem, ko so jo pozidali za višino dveh opek, dodatno vlili beton z naklonom 2 %. To naj bi zadoščalo za ustrezno odvodnjavanje. Odločiti sem se moral tudi, v katero stran bo speljan odtok iz ravne na poševno streho. V ta namen so naredili padec plošče z naklonom v eno stran, da se voda zdaj zbira in odteka na enem robu ravne strehe.

Hiša je dobila obliko

Hiša je zdaj že imela obliko. Treba je bilo samo še opažiti in zaliti venec ter v nosilne stebre pripraviti vijake, na katere se bodo nasadile lege strehe. Venec so naredili samo po horizontalnih stenah, poševnine pa smo pustili spuščene za do 10 cm, saj bom zaradi preprečitve toplotnega mostu med poševno steno in deskami strehe vgradil stiropor.

Od temeljne plošče do venca na zadnji vrsti opeke za ostrešje smo prišli v slabih dveh mesecih. Čas je za obračun. Skorajšnja identična vrednost predračuna in računa je rezultat izbire preverjenega izvajalca. Celotni strošek gradnje od prve bagrove žlice do venca je stal nekaj manj kot 30.000 evrov z DDV. V ceno so zajeta vsa dela in gradbeni material, razen stroška kavic in kakšnega piva, ki ga kot dober »gazda« moraš imeti. Mogoče pomaga, da so zdaj stene bolj ravne.