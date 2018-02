Kam s tekstilnimi kosmi iz filtra sušilnega stroja?

Filter sušilnega stroja očistimo po vsakem sušenju, ostanke tekstilnih vlaken na filtru pa zavržemo v koš za mešane komunalne odpadke.

Vzdrževanje sušilnega stroja, kot vsake druge naprave, je zelo pomembno, če želimo, da nam bo dolgo služil. Sem sodi tudi odstranjevanje prahu in kosmov iz posebnih filtrov. Mag. Polona Lesjak in Brigita Hrastnik iz razvojnega tima za pralne in sušilne stroje v Gorenju svetujeta, da filter redno čistimo in s tem zagotovimo zadosten pretok toplega zraka. Če bi bil ta pretok moten, bi lahko v najslabšem primeru prišlo tudi do požara. Filtri se razlikujejo glede na tip sušilnega stroja. Mrežaste filtre obrišemo s krpo, kosme poberemo z roko ali speremo z vodo. Črn penast filter očistimo s sesalnikom in občasno operemo, sčasoma pa ga moramo zamenjati.

Sestava kosmov je različna

»Kosmi se med seboj razlikujejo glede na to, kakšno perilo sušimo. Gre za ostanke polomljenih vlaken iz opranega perila, ki ga damo po pranju sušiti. Lahko so bombažni, lahko so ostanki vseh kemičnih vlaken iz katerih je perilo sestavljeno, na primer poliester, poliamid, polipropilen, najlon, viskoza … Ko perilo operemo in ga sušimo zunaj na vrvici, ostanke vlaken veter razpiha v naravo in jih zato ne vidimo,« povesta strokovnjakinji iz Gorenja. V neodvisni kemijski raziskavi so znanstveniki v teh kosmih odkrili še razna mehčala, barve za oblačila, dišave, zaviralce gorenja, pesticide in podobno.

Je domača reciklaža primerna?

Reciklaža bi bila po besedah Lesjakove in Hrastnikove težko izvedljiva. Problematična sta tako sama sestava kosmov kot tudi izredno majhna količina, ki bi jo lahko zbrali v posameznem gospodinjstvu. Masa vlaken, ki se nabere na filtrih je odvisna od količine, obrabljenosti ter vrste perila in znaša približno pol grama na kilogram bombažnega perila. Če že imate namen zbirati kosme, je najbolje, da to storite s tistimi iz bombažnega perila, saj imajo manj ali skoraj nič sintetičnih primesi. Ravno drobna plastična vlakna, barvila in podobno lahko dražijo naša dihala in s tem škodujejo našemu zdravju.