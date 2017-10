﻿ Naročanje odvoza kosovnih odpadkov

Kosovni odpad je pri ljubljanski Snagi možno naročiti prek posebne digitalne naročilnice ali prek telefona. V drugih občinah delijo kupone ali pa dopisnice. V večstanovanjskih stavbah se za odvoz kosovnih odpadkov dogovarjajo stanovalci in upravniki. »Ko prejmemo naročilnico, občana pokličemo in se dogovorimo za datum odvoza ter morebitne druge zadeve (količinske omejitve ipd.),« je pojasnila Nina Sankovič iz Snage. »Ko Snaga prevzame kosovne odpadke, mora biti njihov lastnik obvezno dosegljiv po telefonu, če pa želi, je lahko tudi fizično navzoč,« je dodala.

Med kosovne odpadke ne smemo odlagati:

- preostanka (gospodinjskih) odpadkov,

- stavbnega pohištva,

- gradbenih odpadkov,

- zemlje, listja in vej,

- nevarnih odpadkov in

- avtomobilskih gum.



Odlagamo pa lahko:

- kopalniško opremo,

- leseno pohištvo in oblazinjeno pohištvo,

- športne rekvizite,

- orodje,

-opremo in igrače,

- vrtno opremo iz plastike in lesa,

- vzmetnice in preproge,

- svetila in senčila ter

- velike gospodinjske aparate.

Odpadke, ki niso kosovni odpadki, Snaga ne odpelje. »To se ne dogaja pogosto. Če pa se, rešujemo zadeve z upravniki: za odvoz mešanih, gradbenih in podobnih odpadkov ter čiščenje izdajo naročilnico, zadevo pa uredi druga Snagina ekipa. Do takšnih situacij pri individualnih hišah ne prihaja,« je pojasnila Nina Sankovič.

Če se bojite, da vam bo na kup kosovnih odpadkov kdo odložil svoje odpadke in ne bo prispeval k odvozu, potem je najbolje, da jih hranite nekje drugje in jih na kup odložite šele nekaj ur pred odvozom. »Uporabnike vedno prosimo, da kosovne odpadke pripravijo po 20. uri pred dnevom odvoza oziroma do 6. ure na dan odvoza,« je še opozorila Sankovičeva.