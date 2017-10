﻿ Kako čistiti vzmetnice?

Vzmetnico je priporočljivo večkrat letno obrniti in enkrat letno oprati snemljivo in pralno prevleko (če jo imamo). Vzmetnice s fiksno prevleko obrišemo z mokro krpo. V nasprotju s številnimi nasveti in ponudbami, da je globinsko čiščenje vzmetnic dobra odločitev in skoraj nujna, Karin Oglajner Bajc iz Meblojogija pojasnjuje, da ni tako. »Globinsko čiščenje ni priporočljivo, saj lahko poškoduje prevleko, čiščenje pa ne doseže samega jedra vzmetnice,« je opozorila.

Če vzmetnico zmočimo, potem jo je dobro posušiti z obeh strani. Če imamo snemljivo prevleko, jo moramo čim prej odstraniti, oprati in posušiti na soncu, vzmetnico pa obrisati in posušiti. Madeže urina, s katerimi se običajno srečamo, ko dobimo otroke, je priporočljivo odstraniti takoj, ko nastanejo. »Vzmetnico očistimo z mlačno vodo in kapljico čistila. Z gobico tapkamo po madežu, dokler ne odstranimo vsebine madeža. Vzmetnice nikoli ne drgnemo, saj bo tako umazanija še bolj prodrla v tkanino. Madeže in neprijetne vonjave pa učinkovito odstranjuje tudi soda bikarbona,« je pojasnila Bajčeva.

Posteljnina, ki bi jo morali menjati na teden dni, lahko vpliva na lastnosti vzmetnice. »V kolikor je posteljnina iz nekvalitetnih materialov, ki ne dihajo, lahko to pripomore k temu, da se boste med ležanjem pregrevali in potili, kljub temu da imate zračno in kvalitetno vzmetnico,« je opozorila Bajčeva. Ker posteljnina prihaja v neposredni stik s kožo mora biti narejena iz kakovostnih materialov.