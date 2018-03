Dnevne sobe: Nova vloga

»Živimo v digitalnih časih, ko je s pritiskom na gumb dosegljiva neskončna paleta slogov. Vešč spletni uporabnik prepusti brskanje za predmeti poželenja družbenim omrežjem, ki mu želeno servirajo na pladnju, ter se zlahka prelevi v umetniškega direktorja in oblikovalca svojega življenjskega prostora. Opremljevalci domov se predajajo dekorativnemu ekshibicionizmu in brez zadržkov razkazujejo najljubše kose po policah in vitrinah. Stene so polne slik, ki jih ti novodobni zbiralci kopičijo, kot so njihovi predniki okrasni porcelan. Tihožitja so videti, kot da neživa narava navdušeno pozira fotografom in komaj čaka, da se znajde na instagramu. Teatralni svetlobni učinki dajejo interierju sanjski videz in navaden vsakdan spet dobi čaroben pridih,« so zapisali ob predstavitvi trendov na letošnjem sejmu Maison & Objet v Parizu.

V tej novi vlogi se je znašla tudi dnevna soba, ki je danes pogosto združena s kuhinjo in jedilnico. Kuhinja je pravzaprav postala osrednji del bivalnega prostora, v katerem se ljudje družijo ob kuhanju in obedovanju. Sodobno pohištvo je oblikovano večnamensko, meje med opremo za dnevno sobo in kuhinjo so zabrisane. Iz istega pohištvenega sistema lahko sestavimo kuhinjo in dnevno sobo, pa tudi knjižnico.

Sestavljive zofe

Za središče dnevne sobe še vedno velja udobna sedežna garnitura s pripadajočimi deli, počivalnikom, taburejem, foteljem, odvisno od sloga in prostora, ki je na voljo. Pravzaprav si dnevne sobe brez dobrega kavča niti ne predstavljamo. Z njim je povezano bivanje v njej: na kavču beremo, gledamo televizijo, se pogovarjamo, družimo, pa tudi zadremamo pred televizorjem. Naložba v kakovost se tu ponavadi obrestuje. V zadnjih letih so v ospredju kultni oblazinjeni kosi in oživljanje že pozabljenih počivalnikov in naslanjačev. Ti imajo svojo ceno, a tudi kakovost, ki prenese uporabo več generacij.

Postavitev in velikost sedežnih garnitur ter drugih delov oblazinjenega pohištva sta odvisni od velikosti prostora, naših želja in navad. V ospredju je modularnost oziroma sestavljivost, zlasti v majhnih stanovanjih, kjer mora biti vsak centimeter sobe oziroma stanovanja maksimalno izkoriščen, in pri mlajši generaciji, tako da si lahko uporabniki sami oblikujejo različne ambiente.

Čeprav je trg preplavljen z zofami na nogicah v slogu petdesetih let prejšnjega stoletja, še vedno pogosto najdemo klasične postavitve, največkrat v obliki črke L ali kombinacije dveh manjših zof ali ene zofe in naslanjača ter taburejev. Če je dnevna soba večja, je mogoča tudi postavitev v obliki črke U. K različnim postavitvam in sestavom se pogosto dodajajo še počivalnik, kakšen tabure, oblazinjena mizica, ki lahko postane dodaten sedež.

Barve in vzorci na oblazinjenem pohištvu

Na prvi pogled se zdi, da so sedežne garniture še vedno v umirjenih sivih in zemeljskih odtenkih, a si tudi pri tem delu pohištva pot utirajo druge barve. Na primer, pastelno rož­nata je kar pogosta, zlasti pri manjših zofah in počivalnikih ter taburejih. Svež veter naj bi na oblazinjeno pohištvo vnesel umirjen olivno zelen odtenek, ki se spogleduje s sivo barvo. Letos pri tkaninah za dom, med katerimi je tudi dekorativno tapetniško blago, ne moremo mimo trendovske modre. Na tkanine za sedežne garniture in drugo oblazinjeno pohištvo so se prikradli dokaj svetli in umirjeni modri odtenki, nepogrešljiv je tudi temno moder, zgrešili ne boste niti s turkiznim ali petrolejskim, ki ju lahko za dramatičen učinek kombinirate z zeleno barvo.

Občasno se na sedežnih garniturah pojavijo tudi vzorci, a so prej izjema kot pravilo. Pogosteje krasijo manjše oblazinjene kose, zlasti okrasne blazine. V dnevni sobi najdemo vzorce tudi na pregrinjalih in zavesah. In brez katerih ne bo šlo v prihajajočih mesecih? Kakor kažejo napovedi, veliki rastlinski motivi še ne bodo iz mode. Že v pretekli sezoni so se razbohotili listi tropskih dreves, v glavnem v zelenih odtenkih. V poplavi eksotike ne smejo manjkati niti živali, kot so pisani ptiči, orjaške žuželke ali živali z afriškega safarija. Prav tako so nepogrešljive pike, črte in grafični vzorci.

Domiselni knjižni regali

Poseben pečat dnevni sobi dajo knjige. Danes klasičnih knjižnih regalov ne vidimo prav pogosto. Običajno jih sestavljajo odprte in zračne knjižne police ali pa kombinacija odprtih in zaprtih kubusov. Na splošno prevladujejo ravne in čiste linije, lahkotna in večnamenska zasnova, ki omogoča raznolike postavitve in kombinacije. Podobno kot drugo pohištvo imajo knjižne police in regali poleg funkcionalne vloge tudi dekorativno. Oblikovalci in podjetja snujejo najrazličnejše domiselne rešitve v obliki dreves, krogov, spiral ...

Kljub pestri ponudbi na trgu pa so knjižne police in regali mnogokrat tisti kos, ki ga naročimo po meri pri mizarju. Narejene so lahko iz različnih materialov, običajno so primerni vsi, ki se uporabljajo za drugo pohištvo, kot so furnirana iverka, iveral in mediapan. Police morajo biti debele najmanj 25 mm in ne daljše kot 90 cm, če gre za pritrditev z dvema konzolama ali brez vmesne vertikale in ne želimo, da bi se na sredini zvijale pod bremenom. Lahko pa zanje izberemo tudi vezano ploščo ali masivni les. Koliko knjig bomo lahko shranili, je odvisno od materiala in konstrukcije, ki mora biti kakovostna, pa tudi od tega, ali ima omara poln hrbet ali ne, ali stoji na tleh ali je viseča.

Različni tipi osvetlitve

Dnevni bivalni prostor potrebuje pri osvetlitvi posebno pozornost, saj v njem poteka več dejavnosti, od kuhanja, za kar potrebujemo dobro delovno osvetlitev, do gledanja televizije, ko je primerna osvetlitev iz ozadja. Razmišljati moramo o dnevni in nočni uporabi tega prostora. Za to potrebujemo funkcionalno in ambientalno osvetlitev, kar pomeni več različnih tipov osvetlitve in različnih svetil, pomembna pa je tudi barva svetlobe. Poleg stropnih in/ali stenskih luči je nepogrešljiva viseča luč nad jedilno mizo, stoječa ob kavču za branje, kakšna z nežnejšo osvetlitvijo na predalniku, polici ali katerem drugem kosu pohištva, ki bo skrbela za ambientalno osvetlitev.