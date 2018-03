Bo ključ kmalu stvar preteklosti?

Če so pametne ključavnice in elektronske kontrole pristopa še nedolgo tega veljale za domeno poslovnega sveta, v zadnjih letih postajajo stalnica tudi pri opremi in zavarovanju doma. Sodobni sistemi omogočajo krmiljenje vrat na različne načine: s kodo, prstnim odtisom, z daljinskim uprav­ljalnikom, prek domofona, telefona ali s kartico.

Zapiranje ali zaklepanje?

»Osnovni sistem elektronske kontrole pristopa omogoča preprost nadzor nad tem, kdo lahko odpre vrata in kdo ne, napred­nejši sistemi spremljajo zgodovino (kdo in kdaj je vstopil oz. izstopil) in omogočajo časovno omejitev pristopa, najnaprednejši, t. i. online nadzor pa omogoča celo uprav­ljanje in spremljanje dogodkov v realnem času, kjerkoli že ste,« pojasnjuje Janez Pelj­han iz podjetja Vovko iz Ljubljane.

Ob tem velja opozoriti na razliko med zaklepanjem in zapiranjem vrat. Igor Sterle iz podjetja Ekey biometric systems iz Ljub­ljane razloži: »Če je v vratnem podboju vgrajen električni prijemnik oz. električni odmikač, ta vrata zapre, a jih ne zaklene. Drži namreč le jeziček kljuke. Ti prijemniki večinoma vzdržijo silo do 1,1 kN (110 kilopondov), kar je sicer dovolj za običajno rabo, ne vzdržijo pa denimo močne brce.« Takšna rešitev se v večini primerov uporablja za odpiranje vrat prek domofona, dodaja Bojan Lavrič iz podjetja Inotherm iz Dolenje vasi. Zaklepanje in odklepanje vrat pa omogoča elektromotorni pogon ključavnice, ki je vgrajen v vratno krilo, še pojasnjuje Lavrič.

Prednosti in slabosti

Peljhan med bistvenimi prednostmi elektronskih sistemov zaklepanja in nadzora pristopa omeni predvsem preprosto uporabo in daljšo življenjsko dobo, saj ni obrabe mehanskih delov, ti sistemi so enako varni kot mehanski, prednosti pa sta tudi nadzor nad dostopom in možnost njegovega omejevanja. Bistvenih slabosti sogovorniki ne vidijo. Iz izkušenj povedo, da stranke običajno skrbijo tri stvari: varnost elektronskih ključavnic – ta je povsem primerljiva z mehanskimi, višja cena – začetni vložek je resda večji, a pozneje ni dodatnih stroškov vzdrževanja (izdelava dodatnih ali novih ključev, menjava celotnega sistema zaradi izgube enega ključa, menjava cilindrov zaradi obrabe itd.) ter zanesljivost delovanja. Edina pomanjkljivost elektronskih sistemov je njihova odvisnost od napajanja z električno energijo, pove Sterle. »Vendar tudi to danes ne pomeni težave ali prevelike investicije. Za približno sto evrov si zagotovimo nekajdnevno zalogo energije za odklepanje vrat.« Izpad elektrike pa ne vpliva na sisteme, ki imajo baterijsko napajanje, pri katerih naprava tudi sama pravočasno sporoči, da je čas za menjavo baterij.

Pametna ključavnica, ki je plod slovenskega znanja

Da z znanjem in inovativnostjo lahko konkuriramo tujim podjetjem, je lani spomladi dokazalo slovensko podjetje Bitnot, ki je na portalu za množično financiranje Kickstarter predstavilo pametno ključavnico za vhodna vrata Teodoor. Njihovo kampanjo je podprlo več kot 1200 ljudi, zbrali pa so več kot 212.000 dolarjev oz. približno 189.000 evrov sredstev, kar je več kot dvakrat več od zadanega cilja, ki je znašal 90.000 dolarjev. Pametno ključavnico uporabniki upravljajo s pametnim telefonom, prek brezžične ali bluetooth povezave. Ko je uporabnik s svojim pametnim telefonom od vrat oddaljen 30 metrov, ga Teodoor prepozna, ko pa se približa na razdaljo petih metrov, naprava vrata tudi odklene. Dostop ima lahko vsak imetnik pametnega telefona, ki mu skrbnik pošlje kodo za dostop. Pametna ključavnica ima možnost prilagoditve na širok nabor ključavnic različne izdelave, deluje pa na litijevo baterijo, ki jo je treba zamenjati enkrat na leto. Teodoor je za zdaj v predprodaji na spletnem portalu Indiegogo.

Za skoraj vsaka vrata

Sodobni sistemi zaklepanja so primerni za skoraj vsa nova vrata, tako zunanja, notranja kot steklena. V nekaterih primerih jih je mogoče namestiti celo na obstoječa, a je po Lavričevih besedah izvedba bistveno težja, predvsem zaradi tehničnih in dimenzijskih omejitev motorne ključavnice in električnega napajanja. Sterle za obstoječa vrata predlaga takšno rešitev: »Na notranjo stran vrat namestimo baterijski elektromotorni pogon, ki v vložku ključavnice vrti ključ. Montaža je preprosta in jo lahko sami izvedemo v nekaj minutah.«

Na voljo so tako žični kot brezžični pametni sistemi za upravljanje vrat, a z vidika varnosti še vedno velja, da ima žična povezava prednost pred brezžično, poudari Igor Sterle. Kot nadaljuje, mora projektant pri načrtovanju elektroinštalacij v novogradnji predvideti tudi povezavo z vrati, medtem ko se pri naknadni vgradnji glede na možnosti odločimo med dodelavo obstoječe napeljave in brezžičnimi rešitvami. Bojan Lavrič pojasni, da njihova vrata ob dobavi že vsebujejo nadometno omarico z vgrajenim pretvornikom in izvedeno vezavo. »Izhodni kabel po montaži samo priključimo v 220-voltno električno omrežje in vgrajena vrata lahko delujejo.«

Udobje in varnost

Lavrič iz izkušenj s strankami pove, da se te pri izbiri načina upravljanja najpogosteje odločijo za čitalnik prstnih odtisov. Ta način krmiljenja tudi med prodajalci velja za najbolj varnega in udobnega. Pri nekaterih izvedbah prst preprosto položite na čitalnik, medtem ko pri drugih s prstom potegnete čezenj. »Biometrija oz. čitalniki prstnih odtisov so zagotovo najudobnejši način. Vse drugo so pripomočki, ki jih moramo imeti s seboj – tako kot ključe, ki bi se jih radi znebili,« meni Sterle. Janez Peljhan pa opozarja, da imajo trenutne rešitve težave pri zaznavanju odtisov, če so prsti bolj suhi ali bolj vlažni kot običajno, če linije niso izrazite, če imamo prašne ali umazane roke in podobno.

Tudi z vidika varnosti so pametne ključavnice in sistemi za nadzor pristopa prav tako varni kot mehanski, v nekaterih primerih še bolj, se strinjajo sogovorniki. Verjetnost zlorabe čitalnika prstnih odtisov je denimo izjemno majhna (približno 1 : 10.000.000), pojasnjuje Sterle, nekoliko večja pa pri uporabi šifer, daljinskih upravljalnikov, brezstičnih kartic in pametnih telefonov, a še vedno bistveno manjša kot pri klasičnem ključu, saj lahko izgubljeno kartico, daljinski upravljalnik ali kodo preprosto izbrišete iz sistema in si prihranite veliko nevšečnosti.