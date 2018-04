Zvezdniki, ki so svoje pse posvojili in ne kupili

Zac Efron

Zvezdnik filma High School Musical je v Los Angelesu v trgovini, ki omogoča posvojitev zavrženih živali, opazil Maco. »Nek tip z imenom Zac Efron je vstopil v trgovino (slišali smo, da je igralec, a menimo, da je bolj podoben natakarju) in se zaljubil,« so sporočili iz trgovine za male živali. »Izpolnil je prijavnico in posvojil Maco,« so še dodali.





Miley Cyrus

Zvezdnica mladinske nanizanke Hanna Montana je velika ljubiteljica živali in ima doma več posvojenih ljubljenčkov. Med drugim sedem psov, prašiča in dva miniaturna konja. Miley je rešila pitbulko Mary Jane na dan, ko naj bi jo uspavali. »Šla sem ven in rešila nekaj psov,« je sporočila pevka, ki si je na desnem komolcu vtetovirala glavo Mary Jane.





Selena Gomez

Prijazna ameriška pevka Selena je med drugim rešila in posvojila Willieja, Wallacea, Fino, Chipa in Chazza. Med izletom v Kanado pa je k sebi vzela še Baylorja, križanca s huskijem, in pred kratkim še kavalirja Charlija. »V Teksasu je ogromno psov, ki potrebujejo nov dom. Nikoli nisem razmišljala, da bi psa kupila, saj jih je bilo toliko v zavetiščih,« je pojasnila Selena.





Amanda Seyfried

Igralka ima pse rada že od malih nog, fotografije, na katerih pozira s svojimi kosmatinci, pa zelo rada objavi tudi na družbenih omrežjih. Pred kratkim je združila moči z organizacijo Best Friends Animal Socitey, da bi zbirala denar in opozarjala na dejstvo, da v ameriških zavetiščih vsak dan uspavajo okoli 9000 psov in mačk. »Stvari so lahko drugačne,« je izpostavila.





Olivia Wilde

Zvezdnica nanizanke Zdravnikova vest je leta 2017 svojim oboževalcem predstavila posvojenega psa Elvisa. »Dame in gospodje, spoznajte lomilca src nekoč znanega kot Maxamilliona, danes pa preimenovanega v Elvisa. Star je tri leta in tehta 3 kilograme dobrote. Do zdaj je živel precej grozno življenje, zato smo zelo srečni, da nas je posvojil in sprejel kot novo družino,« je zapisala Olivia in pozvala tudi druge, naj živali raje posvojijo kot kupijo.





Kristen Bell

Kristen Bell ni le posvojila psa, temveč je neštetokrat poudarila, da je bolje posvojiti kot pa psa kupiti. »Izbrala sem posvojitev in ne obisk legla, ker sem hotela družinskega člana in ne nove torbice,« je pojasnila igralka. »Veliko razmišljam o vseh živalih, ki se trenutno nahajajo v zavetiščih in jih uspavajo, ker zanje ni domov,« je še dodala.