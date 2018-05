9 korakov pred nakupom hišnega ljubljenčka

1. Začnite z malim

Zlata riba je dober začetek. Akvarij lahko postavite kamorkoli v hiši, prednosti pa je več: nobenih dolgih sprehodov v mrazu in dežju. Tudi otroci se lahko naučijo skrbeti za zlato ribico: ji očistijo akvarij, jo redno hranijo. Če se boste raje kot za zlato ribico odločili za hrčka ali morskega prašička, se vprašajte, ali ste pripravljeni čistiti kletko. Poleg tega pa tudi hrček in morski prašiček živita nekaj let.

2. En dojenček naenkrat

Ni napisanega pravila, kdaj je vaš otrok pripravljen na hišnega ljubljenčka. A dojenček in kužek ali mucek hkrati zna biti prenaporno za marsikaterega novopečenega starša. Malček še ne bo razumel, zakaj ne sme svojega prsta porivati kamorkoli želi. Šoloobvezen otrok pa bo razumel prepovedi, omejitve in odgovornosti, zato lahko začnete razmišljate tudi o večjem hišnem ljubljenčku.

3. Najprej pogovor, potem obisk

Ne odpravite se po hišnega ljubljenčka brez družinskega sestanka. Prepričajte se, da se vsi strinjajo z idejo o psu ali mačku, saj živali res nočete povzročati stresa, ko ji boste čez teden ali dva iskali nov dom. Na sestanku se pogovorite o skrbeh in zadržkih in razdelite odgovornosti.

4. Osebnost

Zlati prinašalci naj bi bili ena izmed najbolj priljubljenih pasem pri družinah. A bolj kot izbira hišnega ljubljenčka po pasmi, je pomembna izbira po osebnosti. Če imate majhne otroka, je dobra izbira mačka, ki je dovolj potrpežljiva, da bo brez praskanja in grizenja preživela kakšen objem. Pri večjih in aktivnih otrocih je pametna izbira pes, ki so mu všeč sprehodi in fizična aktivnost. A pri tem pazite, da ne izberete prevelikega psa, ki bi otroka na sprehodu lahko premočno potegnil.

5. To ni služba, temveč užitek

Tudi če otrok obljubi, da bo skrbel za hišnega ljubljenčka, se morajo starši zavedati, da je odgovornost na njihovih plečih. Otroci bodo hitreje in lažje opravili manjše zadolžitve, saj je rutina zanje lahko dolgočasna in naporna. Skrb za hišnega ljubljenčka spremenite v privilegij in ne zadolžitev.

6. Brez večerje

Če vaš otrok kljub obljubi ne pomaga pri skrbi za hišnega ljubljenčka, je čas za pogovor. Vprašajte ga, kako bi se počutil, če bi moral biti cel dan brez hrane, na žgočem soncu brez vode ali pa sam zaprt v hiši. Spomnite jih, da se tako kot ljudje tudi živali začnejo dolgočasiti, zato je pomembno, da se z njimi igrajo in ukvarjajo. Cilj je, da pri otroku spodbudite sočutje.

7. Nazaj v šolo

Če so v odnosu med otrokom in hišnim ljubljenčkom težave, potem ne krivite vedno štirinožca. Je otrok žival nadlegoval, ko ga je opozorila, naj preneha? Je skakal okoli nje, ko je jedla? Družinski pogovor o odnosu do živali je nujen, otrokom je treba pojasniti, na kakšen način naj izkažejo spoštovanje hišnemu ljubljenčku. Če pasja šola to dovoljuje ali omogoča, s seboj pripeljite tudi otroka.

8. Partner za celo življenje

Hišni ljubljenček bo najboljši prijatelj vašega otroka vse dokler slednji ne odide študirat. Takrat boste morali za vse potrebe hišnega ljubljenčka poskrbeti sami. Ste na to pripravljeni?

9. Čustvena podpora

Živali so zelo sočutne. Psi bodo hitro prebrali, kako se počutite in vam poskušali pomagati. Božanje mačke in njeno nežno predenje pa bo omililo vsakodnevne skrbi.