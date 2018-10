Preverjeno odlična kakovostna znamka SPAR

1. Izdelki SPAR so narejeni iz kakovostnih sestavin

Če želimo kakovosten prehranski izdelek, ki je tudi dobrega okusa, morajo seveda biti tudi vse uporabljene sestavine visokokakovostne. SPAR pri izdelavi izdelkov lastnih blagovnih znamk sodeluje le s preverjenimi proizvajalci, ki lahko zadostijo njihovim visokim standardom.

SPAR izdelke lastnih kakovostnih znamk nenehno preverja in nadzira. FOTO: Spar Slovenija

2. Kakovostni izdelki so nepristransko preverjani

Da lahko rečemo, da so izdelki res kakovostni, morajo seveda biti preverjani na vseh korakih. Zato SPAR izdelke lastnih kakovostnih znamk nenehno preverja in nadzira. Preverja jih v vseh fazah razvoja, njihove dobavitelje in proizvajalce, svežino, skladiščenje, transport in tudi po tem, ko so že na prodajnih policah

Izdelke kakovostne znamke SPAR preverja Sparov oddelek za razvoj in kakovost, nepristransko ocenjevanje pa si zagotovi tako, da sodeluje še s priznanimi strokovnimi inštitucijami. To so Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut za nutricionistiko in Bureau Veritas, ki redno preverjajo izdelke kakovostnih blagovnih znamk SPAR.

3. Kakovostni izdelki so potrjeno odlični

O kakovosti izdelkov lahko govorimo zlasti takrat, ko njihovo kakovost potrdijo strokovnjaki. FOTO: Spar Slovenija

O kakovosti izdelkov lahko govorimo zlasti takrat, ko njihovo kakovost potrdijo strokovnjaki. In na tem mestu se izdelki kakovostnih blagovnih znamk SPAR zares lahko širokoustijo! Neodvisni strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerzi v Ljubljani so namreč že več kot 1.400 izdelkov kakovostne znamke SPAR ocenili z oceno ODLIČNA KAKOVOST, kar jasno in potrjeno pomeni, da gre za najvišji kakovostni razred.

Zaupajte strokovnjakom, zaupajte kakovosti! Kakovostna znamka SPAR vsebuje vse izdelke, ki jih uporabljate v vsakodnevnih jedilnikih, osebni higieni, pri čiščenju in drugih gospodinjskih opravilih.

Več na www.spar.si.