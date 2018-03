Čas setve

Grah je zelenjadnica, ki ne mara visokih temperatur, potrebuje pa veliko vlage. Če ga sejemo prepozno, rastline slabše rastejo, cvetejo slabo, pridelki so nizki, pa še pepelasta plesen jih pogosto napade. Zato zgodnje sorte graha sejem že konec februarja, začetek marca, pozne pa aprila. Setve v marcu dajo pridelek v maju, aprilske pa v juniju. Od maja naprej graha več ne sejem, saj ta bolj životari in mi na vrtu samo jemlje prostor. Posejem ga ponovno konec avgusta, ko vročina popusti, in z njim polnim krožnike spet oktobra. Grah vedno sejem ob dnevih za plod.

Veselo na delo

Sobota, 10. 3., in v ponedeljek, 12. 3., sta dneva ugodna za plod, zato se podvizajte, pripravite lončke, substrate, semena in posejte grah v lončke. Vredno se je potruditi, saj je grah bogat vir rastlinskih beljakovin, vsestransko uporaben v kulinariki, poleg tega pa neizmerno privlačna rastlina, ki vrtu doda še okrasno noto.

Setev v lončke

Prejšnji petek je po luninem koledarju Marie Thun bil primeren dan za plodovke. Zato sem se odločila, da posejem grah. Lončke premera 8-10 cm sem napolnila s substratom za setev in ga navlažila s pršilko. Nato sem v vsak lonček posejala 5 semen zgodnje sorte graha 'Mali provansalec' , 3 cm globoko. Semena so se čez noč namakala v čaju iz kamilic, tako bodo hitreje vzklila, pa še rastline bodo bolj odporne proti boleznim in škodljivcem. Seme bo vzklilo že pri 10°C, zato si ne belim glave, kam bom lončke postavila. Kar takoj jih postavim na okensko polico, da mi jih kasneje ni potrebno prestavljati. Saj po vzniku potrebujejo rastline kar se da veliko svetlobe. Prostor, kjer temperature niso višje od 15°C, bo za grah najprimernejši.

V lončke premera 10 cm posejemo po pet semen, ki so bila čez noč namočena v kamiličnem čaju.

Setev graha bom ponovila čez tri tedne. Četudi bodo razmere na vrtu že primerne, bom vseeno sejala v lončke, saj se tako izognem nekaterim težavam:

Seme zaradi preveč mokrih tal zgnije.

Seme pojejo miške ali ptiči.

Mlade rastline napadejo polži.

Marca in aprila namesto, da bi sejala, presajam sadike graha.

Presajanje na prosto

Marca namesto, da bi šele sejala na prosto, presajam skupine rastlin na grede. Tudi nizkim sortam graha naredim oporo. Najraje uporabim veje skrotovičene vrbe, ki jih zapičim v tla v krogu. Uporabim 7-9 vej, med njimi pustim 30 cm razmika. Na vrhu veje povežem in že imam obliko vigvama. Vsebino lončka previdno s celo koreninsko grudo izlončim in posadim k opori. Vsebina enega lončka, torej 5 rastlinic, spada k eni opori.

Pa še nekaj o sortah graha

Znanih je kar nekaj sort graha, ki se razlikujejo med seboj po času zorenja, višini rasti in obliki zrn.

Zelo zgodnje sorte imajo gladko, okroglo seme, so odpornejše na mraz in jih sejemo od marca do aprila. Poznejše sorte imajo nagubano, oglato seme. Sejemo jih šele od srede aprila do maja.

'Mali provansalec' in 'Kelvedon' sta zelo rodni, zgodnji sorti, visoki 40 do 50 cm.

'Čudo Amerike' je nizka srednje zgodna sorta, bujne rasti in velikih okusnih zrn.

'Rondo' je srednje zgodnja, zelo rodna sorta, ki zraste 90 do 170 cm visoko.

'Telefon' in 'Senator' sta poznejši in visoki sorti. 'Telefon' zraste od 120 do 140 cm, 'Senator' pa od 80 do 120 cm. Potrebujeta visoko oporo. Dozorevata junija in julija.

'Ameriški ljubimec' in 'Ambrosija' sta sorti sladkornega graha, pri katerem uporabljamo cele stroke. 'Ambrosija' je nižja, zraste do 70 cm visoko, 'Ameriški ljubimec' pa je višji, v višino zraste od 100 do 120 cm. Na mojem vrtu je zadnja leta stalnica še sorta 'Shiraz' ki ima vijoličaste stroke.