Vabilo bralcem: Pošljite nam vprašanja o vrtnih težavah

Vabimo vas, da nam pošljete konkretna vprašanja s področja zelenjavnega in okrasnega vrta, saj bomo do srede junija v tiskani izdaji Dela in dom in na spletni strani nanja odgovarjali s pomočjo strokovnjakov Kluba Gaia.

Ker bi radi objavljali odgovore na teme, ki so v določenem času na vrtu najbolj aktualne, da bodo koristila čim več bralcem, vas prosimo, da nam najprej pošljete vprašanja s področja načrtovanja vrta, kolobarja, gnojenja, prvih setev in pomladne nege trate. Kmalu zatem bo prišla na vrsto oskrba vrtnic in drugih trajnih okrasnih rastlin, oskrba sezonskih balkonskih zasaditev, v začetku maja, še pred ledenimi možmi, pa oskrba plodovk. Strokovnjaki bodo odgovarjali tudi na vaša vprašanja o bolezni pred boleznimi in škodljivci, pred poletjem pa o negi rastlin v poletnem času.

Tale razpored navajamo zato, da boste vedeli, kdaj lahko pričakujete odgovore na svoja vprašanja: nekako v podobnem vrstnem redu, vse do junija. V opisu težave ne pozabite navesti podatkov, ki utegnejo biti ključni za obravnavo problema: za katero vrsto in sorto rastline gre, v kakšni razvojni fazi se pojavijo težave, njihov opis, in če je simptome mogoče fotografirati, naredite tudi to. Marsikdaj je tudi pomembno, kako ste rastlino oskrbovali, koliko gnojili in podobno.

Vprašanja sprejemamo po elektronski pošti na naslov deloindom@delo.si in po klasični pošti na naslov Deloindom, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, obakrat s pripisom Vrtna svetovalnica.

Prosimo, da k vprašanju pripišete svoje podatke (ime, priimek in telefonsko številko).