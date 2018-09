Nagradni natečaj: Najprisrčnejši hišni ljubljenček

Kako sodelovati

Pošljite nam največ tri fotografije svojega hišnega ljubljenčka in krajši opis, v katerem svojega kužka, muco, kameleončka, papigo ali drugega ljubljenčka čim bolj doživeto predstavite v nekaj stavkih (npr. opis ljubljenčka, izkušnje bivanja z njim, njegove navade, zanimive dogodivščine ...). Fotografije naj bodo v formatu jpg in velike vsaj 1 MB, besedila pa naj ne bo več kot 1000 znakov s presledki. Zraven ne pozabite pripisati osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko).

Prijavo lahko oddate preko spodnjega obrazca, kamor besedilo in fotografije vnesete sami, tisti malo manj vešči spleta pa nam lahko vse našteto pošljete po elektronski pošti na naslov deloindom@delo.si ali po navadni pošti na Deloindom, Dunajska 5, 1509 Ljubljana (obakrat s pripisom Najprisrčnejši hišni ljubljenčki) in bomo to naredili v uredništvu.

POMEMBNI DATUMI:

- Zbiranje prijav: od 12. 9. do 25. 9.

- 1. krog glasovanja: od 26. 9. do 3. 10.

- 2. krog glasovanja: od 10. 10. do 17. 10.

- Objava nagrajencev: 24. 10.

Potek natečaja

Prijave zbiramo od 12. do vključno 25. septembra. Sledi prvi krog glasovanja, ki bo potekal od 26. septembra do 3. oktobra. V njem boste svoje tri favorite izbrali bralci in obiskovalci naše spletne strani, dva pa bo določila strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov uredništva Delaindom in strokovnjaka za male živali. V drugem krogu glasovanja, ki bo potekal od 10. do 17. oktobra, boste tako glasovali le še za pet finalistov, in sicer na naši spletni strani ali preko tiskanih glasovnic, objavljenih v prilogi Deloindom ter časnikih Delo in Slovenske novice. Nagrajene lastnike najprisrčnejših hišnih ljubljenčkov bomo v Deluindom in na spletni strani razkrili v sredo, 24. oktobra. Takrat boste izvedeli tudi, kako je žreb razdelil nagrade za glasovalce.

Nagrade

Petim najbolje uvrščenim udeležencem nagradnega natečaja smo namenili denarne nagrade. Tisti, ki bo v drugem krogu glasovanja zbral največ glasov, bo dobil denarno nagrado v višini 100 evrov, drugouvrščeni bo prejel 80 evrov, tretjeuvrščeni 40 evrov ter četrto- in petouvrščeni po 30 evrov.



Nagradili pa bomo tudi glasovalce v nagradnem natečaju. Po drugem krogu glasovanja bomo namreč izmed vseh glasovalcev prvega in drugega kroga izžrebali šest nagrajencev – trije bodo prejeli Mercator darilno kartico v vrednosti 20 evrov, trije pa Mercator darilno kartico v vrednosti 10 evrov.